Загадочные монолиты в пустыне: что это такое и где были обнаружены

Первый загадочный монолит был обнаружен в пустыне штата Юта сотрудниками Бюро авиабезопасности США 18 ноября. Сотрудники Бюро проводили полет в помощь Отделу ресурсов дикой природы и обнаружили необычный объект.

Как рассказали в пресс-службе Бюро авиабезопасности США, пилоты приземлились возле объекта и выяснили, что это – металлический монолит около 3 – 3,5 метров высоту. Выяснить, кто установил этот объект не удалось. А в Бюро авиабезопасности отметили, что устанавливать что-либо на федеральной земле без разрешения, даже если это объект искусства – незаконно.

Точные координаты объекта не сообщаются, так как он находится в очень удаленной области пустыни и все попытки его посетить могут закончиться поисково-спасательной операцией.

Не прошло и двух недель, как в Бюро землепользования штата Юта сообщили, что загадочный монолит исчез. На его месте осталась только треугольная вмятина. Как отметили чиновники – они ничего не убирали, так как посчитали монолит чьей-то частной собственностью.

А еще через несколько дней был обнаружен новый монолит, но в совершенно другом месте – на севере Румынии, в районе города Птяьра-Нямц. От американского монолита он отличается только рисунком на поверхности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Монолит в Румынии в высоту составляет 4 метра и находится он недалеко от Петродавско-Дакийской крепости. Владельца монолита также установить не удается.

В Румынии обнаружили еще один металлический монолит

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