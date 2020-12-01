Загадкові моноліти в пустелі: що це таке і де були виявлені

Перший загадковий моноліт був виявлений в пустелі штату Юта співробітниками Бюро авіабезпеки США 18 листопада. Співробітники Бюро проводили політ на допомогу Відділу ресурсів дикої природи та виявили незвичайний об'єкт.

Як розповіли в пресслужбі Бюро авіабезпеки США, пілоти приземлилися біля об'єкта і з'ясували, що це – металевий моноліт близько 3 – 3,5 метри у висоту. З'ясувати, хто встановив цей об'єкт - не вдалося. А в Бюро авіабезпеки відзначили, що встановлювати що-небудь на федеральній землі без дозволу, навіть якщо це об'єкт мистецтва – незаконно.

Точні координати об'єкта не повідомляються, оскільки він знаходиться у дуже віддаленій області пустелі та всі спроби його відвідати можуть закінчитися пошуково-рятувальною операцією.

Не минуло й двох тижнів, як в Бюро землекористування штату Юта повідомили, що загадковий моноліт зник. На його місці залишилася тільки трикутна вм'ятина. Як зазначили чиновники – вони нічого не прибирали, через те, що порахували моноліт чиєюсь приватною власністю.

А ще через кілька днів був виявлений новий моноліт, але в зовсім іншому місці – на півночі Румунії, в районі міста Птяьра-Нямц. Від американського моноліту він відрізняється лише малюнком на поверхні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Моноліт в Румунії у висоту становить 4 метри та знаходиться він недалеко від Петродавско-Дакійської фортеці. Власника моноліту також встановити не вдається.

У Румунії знайшли ще один металевий моноліт

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