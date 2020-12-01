Загадкові моноліти в пустелі: що це таке і де були виявлені

Фахівці не можуть пояснити, звідки взялися моноліти і що вони означають
Перший загадковий моноліт був виявлений в пустелі штату Юта співробітниками Бюро авіабезпеки США 18 листопада. Співробітники Бюро проводили політ на допомогу Відділу ресурсів дикої природи та виявили незвичайний об'єкт.
Як розповіли в пресслужбі Бюро авіабезпеки США, пілоти приземлилися біля об'єкта і з'ясували, що це – металевий моноліт близько 3 – 3,5 метри у висоту. З'ясувати, хто встановив цей об'єкт - не вдалося. А в Бюро авіабезпеки відзначили, що встановлювати що-небудь на федеральній землі без дозволу, навіть якщо це об'єкт мистецтва – незаконно.
Точні координати об'єкта не повідомляються, оскільки він знаходиться у дуже віддаленій області пустелі та всі спроби його відвідати можуть закінчитися пошуково-рятувальною операцією.
Some YouTubers triangulated the gps coordinates of the mysterious Utah Monolith and found that it's an art installation pic.twitter.com/WgrUkG3hlq— Kane Rick (@PaintingSurfer) November 25, 2020
Популярні новини
- Локдаун не допоможе: лікар озвучила терміни закінчення пандемії коронавірусу в Україні
- Потап образив українців: з чого все почалося і що йому за це буде
- Вчені прогнозують понад 20 тисяч випадків COVID-19 в Україні до середини грудня
Не минуло й двох тижнів, як в Бюро землекористування штату Юта повідомили, що загадковий моноліт зник. На його місці залишилася тільки трикутна вм'ятина. Як зазначили чиновники – вони нічого не прибирали, через те, що порахували моноліт чиєюсь приватною власністю.
А ще через кілька днів був виявлений новий моноліт, але в зовсім іншому місці – на півночі Румунії, в районі міста Птяьра-Нямц. Від американського моноліту він відрізняється лише малюнком на поверхні. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Моноліт в Румунії у висоту становить 4 метри та знаходиться він недалеко від Петродавско-Дакійської фортеці. Власника моноліту також встановити не вдається.
У Румунії знайшли ще один металевий моноліт
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Єгипті розкопали 160 саркофагів, запечатаних прокляттям.
А також розповідали про те, що вчені виявили незвичайний амулет стародавньої мумії.