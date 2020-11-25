Ученые обнаружили необычный амулет на древней мумии

Саркофаг (фото: pixabay.com)

Ученые исследовали древнюю мумию и нашли на ней интересный амулет

Ученые с помощью атомного ускорителя нашли на мумии, которой 2 тысячи лет, необычный амулет. Предполагается, что данный амулет обеспечивает духовную защиту человека в загробном мире.

Мумия была обнаружена еще в 1910 году. Ее поместили в томограф, который и показал множество артефактов. Атомный ускоритель помог ученым понять из какого материала данные артефакты были изготовлены. Об этом сообщает издание Science.

Среди открытий был артефакт длиной 7 миллиметров, сделанный из минерала, называемого кальцитом. Он находился рядом с животом мумии, где тело было разрезано, чтобы удалить органы во время мумификации. Возможно, он был вырезан в форме жука-скарабея, популярной формы для амулетов в Египте.

Мумия (фото: sciencemag.org)

Также выяснилось, что скелет мумии, длинна которого составляет всего 94 сантиметра, принадлежал ребенку примерно 5 лет. Это удивительно, учитывая, что портрет, нарисованный на мумии, изображает взрослую женщину.

Таким образом, говорят ученые, изображения не всегда могли точно отображать мертвого человека внутри. В данном конкретном случае изображение может представлять то, как девочка могла бы выглядеть, если бы дожила до взрослой жизни.

Напомним, ученые обнаружили в Египте древнее захоронение из более чем 100 неповрежденных саркофагов. Их возраст составляет более 2,5 тысячи лет и это крупнейшая подобная находкой в 2020 году.

Ранее ученые нашли красивейшие артефакты на телах древних мумий.