Загадочное исчезновение 7-летней девочки под Херсоном: в деле неожиданный поворот

Силами волонтеров, полиции, нацгвардии и кинологов более четырех суток продолжаются поиски ребенка. К операции привлечены около двухсот правоохранителей.

В полиции отрабатывают различные версии: девочка сбежала сама, попала в руки злоумышленника, была похищена с автобусной остановки неподалеку от дома, проверяют и родственников.

Водолазы еще раз осмотрели Северо-Крымский канал, что рядом с селом, поисковики снова прочесали местность в радиусе 30 километров, но результатов это не дало. Спасатели проверяют заброшенные здания, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптеры и тепловизоры.

Около 600 жителей села было опрошено, в том числе и ранее судимые, те, кто на учете у психиатров. Оперативники пересмотрели данные со всех камер наблюдения. Полиция устанавливает водителей, которые проезжали по селу во время исчезновения Маши.

В Херсонской области несколько суток ищут пропавшую девочку (видео: ТСН)