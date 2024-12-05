Вчені розкрили багаторічний секрет загадкового озера Енігма в Антарктиді

Антарктида - єдиний континент на Землі, який повністю покритий льодом. Однак при цьому там є дуже гарні та цікаві озера. Більшість з них промерзлі до низу, але нещодавно вчені розкрили секрет одного з найзагадковішого озера Антарктиди - Енігми.

Команда вчених з Італійської національної дослідницької ради Італії з'ясувала, що під товщею льоду на цьому озері знаходиться величезний прихований обсяг незамерзлої води. А у цій воді - унікальна екосистема, яка буквально кишить життям.

Сканування водойми показало, що глибина озера становить приблизно 12 метрів, однак, це дані не дуже точні й дослідники вважають, що в інших місцях вона може бути значно більшою.

Середня температура в повітрі становить -14 градусів, а мінімальна - близько 40 градусів нижче нуля. Завдяки такому перепаду вода повністю не замерзає, але шар льоду має близько 11 метрів.

Постійний крижаний покрив допомагає ізолювати озеро від зовнішнього світу, а екстремальні температури сприяють розвитку унікальної екосистеми організмів.

Деякі з цих видів зустріти десь в іншому місці на Землі просто неможливо, а місцева мікробна система абсолютно не схожа на інші антарктичні озера. І причина в унікальних хімічних та термічних властивостях води.

Вчені провели генетичний аналіз зразків, узятих з озера, і виявила безліч різних мікроорганізмів, що мешкають у воді, зокрема:

Bacteroidota

Actinobacteriota

Pseudomonadota

Результати аналізу показали, що вода збагачена великою кількістю надмалих бактерій суперфілума Patescibacteria. Ці крихітні бактерії мають надзвичайно маленькі клітини, містять сильно редуковані геноми й виконують дуже мінімальну клітинну активність.

Мікробіота озера займає різні трофічні рівні в простому харчовому ланцюзі: від первинного виробництва до ектосимбіозу і хижацтва. А крихітні бактерії можуть відігравати дуже незначні ролі.

Але найбільше, що вразило вчених, так це взагалі існування цього озера.

Річ у тому, що Антарктида - це найбільша пустеля на Землі, бо вона отримує дуже мало дощу та снігу. Через брак опадів, а також інтенсивне випаровування від сонця та надвисокі поривчасті вітри озеро мало б втрачати до 200 000 кубічних метрів води щороку. Однак водойма не виснажилася і за думкою вчених, має, напевно, іншу приховану систему поповнення.