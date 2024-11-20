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Середземне море може зникнути і це буде не вперше за історію його існування: про що попереджають вчені

Середа 20 листопада 2024 07:00
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Середземне море може зникнути і це буде не вперше за історію його існування: про що попереджають вчені Чи може Середземне море зникнути назавжди (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Середземне море, як і всі прекрасні речі на Землі, не може існувати вічно. Дві тектонічні плити знаходяться у такому положенні, що уся краса цього моря може бути просто стерта з лиця Землі у віддаленому майбутньому.

Що загрожує Середземному морю та коли його зникнення вже було, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL science.

За словами науковців, континенти нашої планети, хоч і дуже повільно, але постійно змінюється. Земна кора поділена на тектонічні плити, які рухаються над напіврідкою верхньою мантією, що призводить до поступового перегрупування континентів і формування різноманітних геологічних особливостей протягом еонів.

Сучасне розташування континентів на Землі - Африка, Євразія та Америка - лише тимчасове. Конфігурації континентів різко змінилися в минулому і продовжуватимуть розвиватися в майбутньому через рух тектонічних плит.

І головною загрозою для Середземного моря є поступове зіткнення Африканської (Нубійської) плити з Євразійською. Приблизно 100 млн років тому ці дві плити почали зближуватися, поступово закриваючи океанські басейни між собою. Гірський масив Альпи в Європі сам по собі є результатом цього зіткнення.

Геологічні зміни йдуть дуже повільно і часом потрібно мільйони років, аби ці зміни стали помітні. Швидкість руху зараз становить міліметри. Зрештою, Середземне море може виявитися затиснутим між двома плитами в центрі формування нового суперконтиненту.

Як вказувалося у різноманітних дослідженнях, Європа прослизне під Африканську плиту і море перестане існувати.

Але це лише одна з можливих проєкцій того, як тектонічні плити Землі можуть зміщуватися. Передбачити конфігурацію майбутніх суперконтинентів складно через складну та динамічну природу тектоніки плит, а також через великі часові рамки.

Історія нам показала, що Середземне море перебуває в дуже ненадійному становищі. Приблизно 6 млн років тому сталася подія, названа Мессінської кризою солоності, внаслідок якого Середземне море перетворилося на величезний солоний басейн приблизно на півмільйона років.

Підйом рівня моря унеможливив впадання Атлантичного океану в Середземне море через Гібралтарську протоку, відрізавши його від життєво важливого водопостачання.

Середземноморський регіон був особливо вразливим до цих змін, оскільки він знаходиться у відносно теплій і сухій частині планети, через що морська вода випаровується дуже швидко.

Хороша новина полягає в тому, що Середземне море навряд чи зникне через багато мільйонів років, тому не потрібно поспішати з бронюванням наступної відпустки.

Раніше ми писали про те, чому вода у морі солона, а у річках - прісна.

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