Загадайте ці 18 загадок друзям або дітям: чи зможуть вони впоратися?

Загадки для дітей

Загадка: Що останнє знімаєш перед сном?

Відповідь: Свої ноги з підлоги!

Загадка: Я висока, коли молода, і низька, коли стара. Хто я?

Відповідь: Свічка.

Загадка: Який винахід дозволяє людям бачити через стіну?

Відповідь: Вікно.

Загадка: Що повне дірок, але все одно утримує воду?

Відповідь: Губка.

Загадка: Яке питання ви ніколи не зможете відповісти "так"?

Відповідь: Ви вже спите?

Загадка: Що має горло, але не говорить?

Відповідь: Пляшка.

Загадка: У мене є міста, але немає будинків. У мене є гори, але немає дерев. У мене є води, але немає риб. Що я?

Відповідь: Карта.

Загадка: Що можна зламати, навіть не підіймаючи або торкаючись?

Відповідь: Обіцянку.

Загадка: Чоловік виходить на вулицю під дощ, але жодна волосина на його голові не мокне. Як це можливо?

Відповідь: Він лисий.

Іноді знайти відповідь на загадку не менш складно, ніж на складну задачу (фото: Stockcake.com)

Загадки для дорослих

Загадка: Є одноповерховий будинок, в якому все жовте. Жовті стіни, жовті двері, жовті меблі. Якого кольору сходи?

Відповідь: Їх немає, тому що це одноповерховий будинок.

Загадка: Чоловік помирає від старості на свій 25-й день народження. Як це можливо?

Відповідь: Він народився 29 лютого.

Загадка: Що ви можете тримати у своїй лівій руці, але не можете в правій?

Відповідь: Свій правий лікоть.

Загадка: Я легший за пір'я, але найсильніша людина не може тримати мене більше шести хвилин. Що я?

Відповідь: Дихання.

Загадка: Якщо ви біжите в гонці і обганяєте того, хто на другому місці, яке місце ви зараз займаєте?

Відповідь: Друге місце.

Загадка: Що б ви знайшли в центрі Торонто?

Відповідь: Літеру "o".

Загадка: Ви заходите в страшний будинок самі. Там немає електрики, водопостачання або вентиляції. Всередині ви помічаєте 3 двері з номерами. Відкривши будь-які з них, ви помрете певним чином. Двері №1: вас з'їсть голодний лев. Двері №2: вас заріжуть. Двері №3: вас чекає електричний стілець. Які двері ви виберете?

Відповідь: Двері №3, оскільки немає електрики, щоб завдати шкоди.

Загадка: Всі 5 сестер зайняті. Енн читає книгу, Роза готує, Кеті грає в шахи, Мері пере білизну. Що робить п'ята сестра?

Відповідь: Вона грає в шахи, звичайно!

Загадка: Скільки місяців мають 28 днів?

Відповідь: Всі 12 місяців мають принаймні 28 днів.