Загадайте эти 18 загадок друзьям или детям: смогут ли они справиться?

Загадки это отличный способ потренировать свое мышление. Детей они учат думать нестандартно, а взрослых - видеть вещи под другим углом. Смогут ли ваши дети или друзья найти правильный ответ на эти остроумные и шутливые вопросы?
РБК-Украина (проект Styler) сделало список очень интересных загадок, для решения которых нужны незаурядное чувство юмора и любовь к парадоксам.
Загадка: Что последнее снимаешь перед сном?
Ответ: Свои ноги с пола!
Загадка: Я высока, когда молода, и низка, когда стара. Кто я?
Ответ: Свеча.
Загадка: Какое изобретение позволяет людям видеть через стену?
Ответ: Окно.
Загадка: Что полно дыр, но все равно удерживает воду?
Ответ: Губка.
Загадка: На какой вопрос вы никогда не сможете ответить "да"?
Ответ: "Вы уже спите?"
Загадка: Что имеет горло, но не говорит?
Ответ: Бутылка.
Загадка: У меня есть города, но домов нет. У меня есть горы, но нет деревьев. У меня есть воды, но рыбы нет. Что я?
Ответ: Карта.
Загадка: Что можно сломать, даже не касаясь?
Ответ: Обещание.
Загадка: Мужчина выходит на улицу под дождь, но ни один волос на его голове не мокнет. Как это возможно?
Ответ: Он лысый.
Загадка: Есть одноэтажный дом, в котором все желтое. Желтые стены, желтая дверь, желтая мебель. Какого цвета лестница?
Ответ: Ее нет, потому что это одноэтажный дом.
Загадка: Мужчина умирает от старости на свой 25-й день рождения. Как это возможно?
Ответ: Он родился 29 февраля.
Загадка: Что вы можете держать в своей левой руке, но не можете в правой?
Ответ: Свой правый локоть.
Загадка: Я легче перьев, но самый сильный человек не может держать меня больше шести минут. Что я?
Ответ: Дыхание.
Загадка: Если вы бежите в гонке и обгоняете того, кто на другом месте, какое место вы сейчас занимаете?
Ответ: Второе место.
Загадка: Что бы вы нашли в центре Торонто?
Ответ: Букву "o".
Загадка: Вы заходите в ужасный дом сами. Там нет электричества, водоснабжения или вентиляции. Внутри вы замечаете 3 двери с номерами. Открыв любые из них, вы умрете определенным образом. Дверь №1: вас съест голодный лев. Дверь №2: вас зарежут. Дверь №3: вас ждет электрический стул. Какую дверь вы выберете?
Ответ: Дверь №3, поскольку нет электричества.
Загадка: Все 5 сестер заняты. Энн читает книгу, Роза готовит, Кэти играет в шахматы, Мэри стирает белье. Что делает пятая сестра?
Ответ: Она играет в шахматы, конечно!
Загадка: Сколько месяцев имеют 28 дней?
Ответ: Все 12 месяцев имеют не менее 28 дней.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Thought Сatalog и Parade.