Удовольствие не из дешевых. Сколько сейчас стоит аренда квартир в Киеве: обзор цен

Цены на аренду жилья с началом осени прогнозируемо подскочили. Эксперты рынка недвижимости объясняют это тем, что значительная часть студентов приехала на учебу, а также некоторые украинцы возвращаются из-за границы.

О том, сколько сейчас стоит аренда квартир в Киеве, читайте в материале ниже.

Сколько стоит аренда 1-комнатных квартир

Стоимость однокомнатной квартиры на долгосрочную аренду стартует от 3800 грн в месяц. Такое жилье в основном без новых ремонтов, но оборудовано необходимой техникой. Преимущественно такие квартиры предлагают в спальных районах. Цены в основном достигают 14 тыс. грн в новостройках.

А вот в элитных ЖК, расположенных вблизи центра города, аренда 1-комнатной квартиры может стоить более 70 тыс. грн в месяц. Также учтите, что отдельно нужно платить за коммунальные услуги.

Цены на аренду квартир в Киеве (скриншот)

Сколько стоит аренда 2-комнатных квартир

Цены на 2-комнатные квартиры стартуют от 5 000 грн. Такое жилье без ремонта, не оборудовано бытовой техникой. Варианты квартир с улучшенными условиями стоят от 9 тыс. грн. На стоимость также влияет расстояние до метро.

В элитных ЖК вблизи центра столицы предлагают аренду 2-комнатной квартиры за 184 тыс. грн в месяц.

Цены на аренду квартир в Киеве (скриншот)

Сколько стоит аренда 3-комнатных квартир

В спальных районах Киева 3-комнатную квартиру можно снять, начиная от 7,5 тыс. грн в месяц. Такие предложения есть, в частности, на Троещине и Лесном массиве. Средние цены на такое жилье колеблются около 15 тыс. грн.

Если же вы готовы снять квартиру в центре Киева с площадью более 150 кв. м и с прекрасными видами на город, придется платить 375 тыс. грн в месяц. При этом также учтите, что почти все квартиры сдаются в аренду через риелторов, а это дополнительные расходы.

Цены на аренду квартир в Киеве (скриншот)