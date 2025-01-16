Задовго до Гренландії. 5 великих та малих територій, які США купили в інших держав

Придбання Луїзіани (1803 рік)

У 1803 році США придбали у Франції територію Луїзіани за 15 мільйонів доларів. Ця угода, відома як Луїзіанська покупка, подвоїла площу країни, додавши приблизно 2,1 мільйона квадратних кілометрів. Територія включала землі від Міссісіпі до Скелястих гір і від Мексиканської затоки до Канади.

Президент Томас Джефферсон ініціював цю покупку, прагнучи забезпечити контроль над портом Новий Орлеан та річкою Міссісіпі. Це придбання сприяло західній експансії та ідеї "явного призначення" (Manifest Destiny). Луїзіанська покупка стала однією з найбільших земельних угод в історії США.

Придбання Луїзіани стало величезним розширенням території США (фото: Вікіпедія)

Придбання Флориди (1819 рік)

У 1819 році США уклали з Іспанією договір Адамса-Оніса, за яким отримали територію Флориди. Хоча формально це була передача території, США погодилися виплатити компенсації іспанським поселенцям на суму 5 мільйонів доларів. Флорида стала 27-м штатом США у 1845 році.

Це придбання зміцнило південно-східні кордони країни та забезпечило контроль над стратегічно важливими портами. Договір також визначив західний кордон США з Новою Іспанією (сучасна Мексика). Придбання Флориди сприяло подальшій експансії на південь та захід.

Покупка Флориди дало США вихід на південь (фото: Вікіпедія)

Придбання Аляски (1867 рік)

У 1867 році США придбали у Російської імперії Аляску за 7,2 мільйона доларів. Ця угода, ініційована державним секретарем Вільямом Сьюардом, додала до території США приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів. Спочатку покупка Аляски викликала критику та називалася "Дурістю Сьюарда".

Однак згодом виявлені природні ресурси, такі як золото та нафта, довели стратегічну та економічну цінність регіону. Аляска стала 49-м штатом США у 1959 році. Це придбання розширило американську присутність у Північній Америці та забезпечило доступ до арктичних ресурсів.

Покупка Аляски спочатку здавалася помилкою, але потім виявилася виправдуваною (фото: Вікіпедія)

Придбання Віргінських островів (1917 рік)

У 1917 році США придбали у Данії Віргінські острови за 25 мільйонів доларів. Ця угода була мотивована стратегічними інтересами під час Першої світової війни. Віргінські острови стали невід'ємною частиною американських Карибів.

Придбання забезпечило контроль над морськими шляхами та посилило військову присутність США в регіоні. Острови отримали статус неінкорпорованої організованої території США. Це придбання сприяло зміцненню позицій США у Вест-Індії.

Мапа Віргінських островів (фото: Вікіпедія)

Придбання Гадсдена (1853 рік)

У 1853 році США придбали у Мексики 120 тис. кв. км прикордонної території на південь від річки Гіла і на захід від Ріо-Гранде (ці землі тепер складають південні частини штатів Аризона і Нью-Мексико) за 10 мільйонів доларів. Ця угода, відома як покупка Гадсдена, додала до території США приблизно 76 800 квадратних кілометрів.

Метою придбання було будівництво трансконтинентальної залізниці на південному маршруті. Територія включала частини сучасних штатів Аризона та Нью-Мексико. Покупка Гадсдена вирішила прикордонні суперечки між США та Мексикою після Американо-мексиканської війни. Це придбання завершило континентальне розширення США на південь.

Придбання Гадсдена на границі з Мексикою (фото: Вікіпедія)