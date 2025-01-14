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Гренландія шукає шляхи співпраці зі США, але на своїх умовах

Вівторок 14 січня 2025 01:59
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Гренландія шукає шляхи співпраці зі США, але на своїх умовах Фото: рішення як діяти, ухвалюватиме уряд Гренландії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Гренландія прагне зміцнити зв'язки зі Сполученими Штатами Америки, хоча й на своїх умовах. Зокрема, йдеться про сферу оборони та гірничодобувної промисловості.

Про це заявив гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, уряд шукає шляхи співпраці зі США і готовий розпочати діалог із новою адміністрацією Трампа. Але Егеде підкреслив, що рішення про те, як діяти далі, ухвалюватиме уряд Гренландії. Зокрема, у понеділок на пресконференції в Нууку йому поставили запитання про розширення військового потенціалу США на острові, на що Егеде відповів наступним чином.

"Незалежність Гренландії - це справа Гренландії, зокрема й щодо використання її землі, тому саме Гренландія вирішуватиме, до якої угоди нам слід дійти", - заявив глава гренландського уряду.

Reuters пише, що в понеділок Егеде скликав у столиці лідерів партій Гренландії, щоб обговорити колективний підхід до інтересів Сполучених Штатів.

"Це перший раз, коли до Гренландії прислухалися так уважно. Нам потрібно зберігати спокій, скористатися ситуацією і об'єднатися", - додав прем'єр.

Агентство зазначило, що минулого тижня обраний президент США Дональд Трамп не відкинув потенційне використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією. Однак у неділю обраний віцепрезидент Джей Ді Венс, виступаючи на Fox News, відкинув можливість використання військової сили, хоча й наголосив на стратегічному значенні острова та його багатих ресурсах.

"Коли ми вперше про це почули, це насторожувало. Але вчора віцепрезидент заявив, що вони не зацікавлені в застосуванні зброї. Наш інтерес - у співпраці", - заявив Егеде

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що союзники Трампа з числа республіканців подали законопроєкт про "купівлю Гренландії" під назвою "Зробимо Гренландію знову великою".

Якщо його підтримає Палата представників США, тоді закон дасть змогу Трампу розпочати відповідні переговори одразу 20 січня - у день, коли він вступить на посаду президента Сполучених Штатів.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Гренландия
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