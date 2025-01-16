Задолго до Гренландии. 5 больших и малых территорий, которые США купили у других государств

Приобретение Луизианы (1803 год)

В 1803 году США приобрели у Франции территорию Луизианы за 15 миллионов долларов. Эта сделка, известная как Луизианская покупка, удвоила площадь страны, добавив примерно 2,1 миллиона квадратных километров. Территория включала земли от Миссисипи до Скалистых гор и от Мексиканского залива до Канады.

Президент Томас Джефферсон инициировал эту покупку, стремясь обеспечить контроль над портом Новый Орлеан и рекой Миссисипи. Это приобретение способствовало западной экспансии и идее "явного предназначения" (Manifest Destiny). Луизианская покупка стала одной из крупнейших земельных сделок в истории США.

Приобретение Луизианы стало огромным расширением территории США (фото: Википедия)

Приобретение Флориды (1819 год)

В 1819 году США заключили с Испанией договор Адамса-Ониса, по которому получили территорию Флориды. Хотя формально это была передача территории, США согласились выплатить компенсации испанским поселенцам на сумму 5 миллионов долларов. Флорида стала 27-м штатом США в 1845 году.

Это приобретение укрепило юго-восточные границы страны и обеспечило контроль над стратегически важными портами. Договор также определил западную границу США с Новой Испанией (современная Мексика). Приобретение Флориды способствовало дальнейшей экспансии на юг и запад.

Покупка Флориды дала США выход на юг (фото: Википедия)

Приобретение Аляски (1867 год)

В 1867 году США приобрели у Российской империи Аляску за 7,2 миллиона долларов. Эта сделка, инициированная государственным секретарем Уильямом Сьюардом, добавила к территории США примерно 1,5 миллиона квадратных километров. Сначала покупка Аляски вызвала критику и называлась "Глупостью Сьюарда".

Однако впоследствии обнаруженные природные ресурсы, такие как золото и нефть, доказали стратегическую и экономическую ценность региона. Аляска стала 49-м штатом США в 1959 году. Это приобретение расширило американское присутствие в Северной Америке и обеспечило доступ к арктическим ресурсам.

Покупка Аляски сначала казалась ошибкой, но потом оказалась оправданной (фото: Википедия)

Приобретение Виргинских островов (1917 год)

В 1917 году США приобрели у Дании Виргинские острова за 25 миллионов долларов. Эта сделка была мотивирована стратегическими интересами во время Первой мировой войны. Виргинские острова стали неотъемлемой частью американских Карибов.

Приобретение обеспечило контроль над морскими путями и усилило военное присутствие США в регионе. Острова получили статус неинкорпорированной организованной территории США. Это приобретение способствовало укреплению позиций США в Вест-Индии.

Карта Виргинских островов (фото: Википедия)

Приобретение Гадсдена (1853 год)

В 1853 году США приобрели у Мексики 120 тыс. кв. км пограничной территории к югу от реки Гила и к западу от Рио-Гранде (эти земли теперь составляют южные части штатов Аризона и Нью-Мексико) за 10 миллионов долларов. Эта сделка, известная как покупка Гадсдена, добавила к территории США примерно 76 800 квадратных километров.

Целью приобретения было строительство трансконтинентальной железной дороги на южном маршруте. Территория включала части современных штатов Аризона и Нью-Мексико. Покупка Гадсдена разрешила пограничные споры между США и Мексикой после Американо-мексиканской войны. Это приобретение завершило континентальное расширение США на юг.

Приобретение Гадсдена на границе с Мексикой (фото: Википедия)