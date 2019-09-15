Задохнулись от дыма: в Киеве трагически погибла семья

В Киеве по адресу улица Лаврская, 4в из-за пожара умерла супружеская пара. Трагический инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Причиной смерти пенсионеров стал пожар, в результате которого дотла сгорела квартира на третьем этаже жилого дома. Пожар начался около 23:00. Подробности происшествия рассказывает "Информатор".

Как сообщили сотрудники ГСЧС, дверь в квартиру пришлось вырезать, так как она была закрыта изнутри. Когда спасатели попали в квартиру, они обнаружили в помещении тела мужчины и женщины. Предварительно, они задохнулись от угарного газа.

По словам соседей, в сгоревшей квартире жила супружеская пара. Мужчина и женщина были пенсионерами. Также местные жители рассказали, что погибшие не имели вредных привычек и вели приличный образ жизни.

В Киеве из-за пожара умерла супружеская пара - все детали (фото: Информатор)

Квартира выгорела полностью, включая балкон. О том, что спровоцировало возгорание пока неизвестно. К счастью, огонь не успел переброситься на соседние квартиры, сообщили спасатели.

На месте происшествия работали наряд патрульной полиции, пожарно-спасательная служба и медики скорой помощи. Причины и детали события устанавливаются.

В Киеве из-за пожара умерла супружеская пара - все детали (видео: youtube.com/Информатор)

Напомним, что ранее в Киеве ликвидировали пожар в Гидропарке.

Ранее также сообщалось, что в Киевской области из-за возгорания травы сгорели 3 дома.