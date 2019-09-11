ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области из-за возгорания травы сгорели 3 дома

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 22:44
В Киевской области из-за возгорания травы сгорели 3 дома
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Жертв и пострадавших не обнаружено

В Киевской области в селе Любимовка в результате возгорания травы были уничтожены 3 жилых дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 16:49 чрезвычайники получили информацию о возгорании сухой травы на окраине села Любимовка. Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь распространился на частные хозяйственные постройки и жилые дома.

Отмечается, что в 18:30 крупный пожар на площади 700 квадратных метров был локализован. Огнем были уничтожены 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в селе Новые Соколы, что за 50 километров до Чернобыля, горит лес на площади 6 гектаров. Пожар вспыхнул около 12:25. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара привлечены 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Добавим, что сегодня, 11 сентября, в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксированы 6 взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки. В 15:15 пожар на территории военных складов был ликвидирован.

В Киевской области произошло ДТП, есть погибшие В Калиновке локализовали пожар на военных складах
Новости Украины пожарКиевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь