Не задерживаюсь на вечеринках: Лорак впервые рассказала о своем романе

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак решилась прокомментировать свои новые отношения

Ани Лорак, которая уже совсем не переживает по поводу своего развода с турецким бизнесменом Муратом, впервые за долгое время прокомментировала свои новые романтические отношения. Как известно, сейчас скандальная украинская певица встречается с продюсером Егором Глебом, который раньше был женат на исполнительнице Tayanna.

Лорак в последнее время разрешала фанатам немного узнать о ее личной жизни и публиковала фото с Егором на странице в соцсети Instagram, но недавно артистка сделала откровенное признание.

Фото: Ани Лорак и Егор Глеб (Instagram)

"Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — сказала Лорак.

Новый бойфренд 40-летней Лорак не рассказывает о новых отношениях с таким удовольствием, предпочитает молчать, чего не скажешь о его бывшей жене - Таяне.

"Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась: он по-другому относится к жизни, хочет пожить для себя, все попробовать. Когда Егор стал надолго пропадать, я поняла — что-то не так. Мог уехать на неделю в Одессу, оставив меня одну с малышом. Не чувствовал ответственности за семью. В один прекрасный день он собрал вещи, а я сказала: "Да, так лучше, потому что пока ты со мной, я рассчитываю на твою помощь. Лучше уж полная ясность", — рассказала певица Татьяна Решетняк.(Tayanna).

Фото: Ани Лорак (Facebook/Ani Lorak)

Как мы ранее писали, новую любовницу экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу обнаружили на пикантном сайте, который предлагает разнообразные интимные услуги.

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