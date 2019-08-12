Не затримуюся на вечірках: Лорак вперше розповіла про свій роман

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак зважилася прокоментувати свої нові відносини

Ані Лорак, яка вже зовсім не переживає з приводу свого розлучення з турецьким бізнесменом Муратом, вперше за довгий час прокоментувала свої нові романтичні відносини. Як відомо, зараз скандальна українська співачка зустрічається з продюсером Єгором Глебом, який раніше був одружений на співачці Tayanna.

Лорак останнім часом дозволяла фанатам трохи дізнатися про її особисте життя і публікувала фото з Єгором на сторінці в соцмережі Instagram, але нещодавно артистка зробила відверте зізнання.

"Тепер не затримуюся на гучних вечірках. Завжди пам'ятаю про те, що треба швиденько бігти додому, адже зустрічати світанок треба з улюбленими людьми. А кохана людина завжди зі мною", — сказала Лорак.

Новий бойфренд 40-річної Лорак не розповідає про нові відносини з таким задоволенням, воліє мовчати, чого не скажеш про його колишню дружиню - Таяну.

"Ми прожили разом три роки, а потім розлучилися. Все-таки різниця у віці позначалася: він по-іншому ставиться до життя, хоче пожити для себе, все спробувати. Коли Єгор став надовго пропадати, я зрозуміла — щось не так. Міг поїхати на тиждень в Одесу, залишивши мене одну з малюком. Не відчував відповідальності за сім'ю. В один прекрасний день він зібрав речі, а я сказала: "Так, так краще, бо поки ти зі мною, я розраховую на твою допомогу. Краще вже повна ясність", — розказала співачка Тетяна Решетняк.(Tayanna).

Фото: Ані Лорак (Facebook/Ani Lorak)

Як ми раніше писали, новую коханку екс-чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу виявили на пікантному сайті, який пропонує різноманітні інтимні послуги.

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