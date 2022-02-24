Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (видео)

По словам Геращенко, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".

На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороне, вижу горит дом и приехал посмотреть".

Документов мужчина с собой не имел.

Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (facebook.com/anton.gerashchenko)