Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (видео)

Задержанный полицией Киевской области рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант пытался выдать себя за украинца.
Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам Геращенко, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".
На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороне, вижу горит дом и приехал посмотреть".
Документов мужчина с собой не имел.
Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (facebook.com/anton.gerashchenko)
Ранее мы сообщали, что под Гостомелем уничтожены два российских вертолета. Отмечается, что силы противовоздушной обороны Украины сбили два российских вертолета.
Также мы писали, что появились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФ.