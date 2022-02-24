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Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (видео)

Автор: Татьяна Самарук

Задержанный полицией Киевской области рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант пытался выдать себя за украинца.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".

На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороне, вижу горит дом и приехал посмотреть".

Документов мужчина с собой не имел.

Задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца (facebook.com/anton.gerashchenko)

Ранее мы сообщали, что под Гостомелем уничтожены два российских вертолета. Отмечается, что силы противовоздушной обороны Украины сбили два российских вертолета.

Также мы писали, что появились первые фото и видео уничтоженной военной техники РФ.

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Киев