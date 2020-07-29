ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Минск, Среда 29 июля 2020 18:41
Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов
Боевики ЧВК "Вагнера" убивали украинцев на Донбассе (фото: facebook.com/mvdgovby)
Автор: Styler

Стало известно, что боевики, которых задержали под Минском, убивали украинцев

В среду, 29 июля, под Минском были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнера". Также стало известно, что многие из них воевали на Донбассе на стороне террористов.

Белорусские правоохранители говорят о том, что более 200 боевиков прибыли для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании в стране. Изначально боевики заселились в одну из гостиниц Минска, а потом переехали в один из санаториев Минского района.

Боевики ЧВК "Вагнера" были задержаны под Минском (видео: YouTube)

Один из задержанных наемников россиянин Ринат Каримов. Он воевал в батальоне "Спарта" на стороне "ДНР" против Украины. "Спарту" создал главарь боевиков Арсен Павлов с позывным "Моторола". Боевики этого батальона активно вели бои за Донецкий аэропорт. Его имя есть в базе "Миротворца".

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Также писатель Захар Прилепин подтвердил URA.RU, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть бойцы его донецкого батальона.

Кошман Максим Ярославович - Боевик НВФ СпН "Ольхон". Внештатный сотрудник ГРУ РФ из ЧВК "Вагнера". Позывной: Коршун. Уроженец Славянска. Также числиться в базе "Миротворца".

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Фетисов Геннадий Евгеньевич - Боевик НВФ. Изменник Родины. Внештатный сотрудник ГРУ РФ из ЧВК "Вагнера". Беркутовец предатель. Ком.взвода НВФ "Оплот". Позывной: Сова. Уроженец Донецка 1986 года рождения.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Шубин Александр - Боевик НВФ. Батальон Суркова-Прилепина. Внештатный сотрудник ГРУ РФ из ЧВК "Вагнера". Родился в Луганске в 1996 году.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Маслов Сергей Алексеевич - Российский наемник. Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Член российской ЧВК. Дата рождения: 29.09.1988.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Зайдулен Рустем - Российский наемник. Внештатный сотрудник ГРУ РФ из ЧВК "Вагнера". Участвовал в боевых действиях на территории Украины. 1974 года рождения.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Токаренко Андрей Викторович - Российский наемник. Внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера". Боевик НВФ на Донбассе, состоял в РДГ "Фугас" с 2014 года.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Сердюков Андрей Викторович - Российский наемник. Внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера". Боевик НВФ на территории Украины.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Бакунович Андрей Петрович - Российский военный преступник. Сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера". Принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе в районене н.п. Дебальцево 2014-15 годах. 1977 года рождения.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Шатский Артем - Боевик НВФ НМ "ЛНР". Внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера". Должность: Командир взвода. Уроженец Луганска 1982 года рождения.

Задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев: названы имена бандитов

Скриншот с базы "Миротворца"

Напомним, житель Луганска показал, как в 2014 году боевики обстреливали город.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины боевикитеррористы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь