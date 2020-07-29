Затримані в Білорусі бойовики вбивали українців: усі подробиці

Бойовики ПВК "Вагнера" вбивали українців на Донбасі (фото: facebook.com/mvdgovby)

Стало відомо, що бойовики, яких затримали під Мінськом, вбивали українців

У середу, 29 липня, під Мінськом були затримані 32 бойовика іноземної приватної військової компанії "Вагнера". Також стало відомо, що багато з них воювали на Донбасі на стороні терористів.

Білоруські правоохоронці говорять про те, що понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії в країні. Спочатку бойовики заселилися в один з готелів Мінська, а потім переїхали в один із санаторіїв Мінського району.

Бойовики ПВК "Вагнера" були затримані під Мінськом (відео: YouTube)

Один із затриманих найманців росіянин Рінат Карімов. Він воював в батальйоні "Спарта" на стороні "ДНР" проти України. "Спарту" створив ватажок бойовиків Арсен Павлов з позивним "Моторола". Бойовики цього батальйону активно вели бої за Донецький аеропорт. Його ім'я є в базі "Миротворця".

Скріншот з бази "Миротворця"

Також письменник Захар Прилєпін підтвердив URA.RU, що серед затриманих у Білорусі росіян є бійці його донецького батальйону.

Кошман Максим Ярославович - Бойовик НВФ СПП "Ольхон". Позаштатний співробітник ГРУ РФ з ПВК "Вагнера". Позивний: Коршун. Уродженець Слов'янська. Також значитися в базі "Миротворця".

Скріншот з бази "Миротворця"

Фетисов Геннадій Євгенович - Бойовик НВФ. Зрадник Батьківщини. Позаштатний співробітник ГРУ РФ з ПВК "Вагнера". Беркутівець зрадник. Ком.взводу НВФ "Оплот". Позивний: Сова. Уродженець Донецька 1986 року народження.

Скріншот з бази "Миротворця"

Шубін Олександр - Бойовик НВФ. Батальйон Суркова-Прілепіна. Позаштатний співробітник ГРУ РФ з ПВК "Вагнера". Народився в Луганську в 1996 році.

Скріншот з бази "Миротворця"

Маслов Сергій Олексійович - Російський найманець. Брав участь у бойових діях на території України. Член російської ПВК. Дата народження: 29.09.1988.

Скріншот з бази "Миротворця"

Зайдулен Рустем - Російський найманець. Позаштатний співробітник ГРУ РФ з ПВК "Вагнера". Брав участь у бойових діях на території України. 1974 року народження.

Скріншот з бази "Миротворця"

Токаренко Андрій Вікторович - Російський найманець. Позаштатний співробітник ГРУ РФ з "ПВК Вагнера". Бойовик НВФ на Донбасі, полягав у РДГ "Фугас" з 2014 року.

Скріншот з бази "Миротворця"

Сердюков Андрій Вікторович - Російський найманець. Позаштатний співробітник ГРУ РФ з "ПВК Вагнера". Бойовик НВФ на території України.

Скріншот з бази "Миротворця"

Бакунович Андрій Петрович - Російський військовий злочинець. Співробітник ГРУ РФ з "ПВК Вагнера". Брав участь у бойових діях проти України на Донбасі в районене н. п. Дебальцеве 2014-15 роках. 1977 року народження.

Скріншот з бази "Миротворця"

Шатський Артем - Бойовик НВФ НМ "ЛНР". Позаштатний співробітник ГРУ РФ з "ПВК Вагнера". Посада: Командир взводу. Уродженець Луганська 1982 року народження.

Скріншот з бази "Миротворця"

Нагадаємо, житель Луганська показав, як у 2014 році бойовики обстрілювали місто.