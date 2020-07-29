Задержание боевиков ЧВК "Вагнера": в Беларуси показали видео спецоперации

В Беларуси задержали 32 боевика российской ЧВК "Вагнера", которые согласно данным правоохранительных органов прибыли для дестабилизации обстановки перед выборами. Всего сообщается о приезде более 200 таких наемников.

Инцидент вызвал широкий резонанс. Минск заявил об усилении оперативного прикрытия государственных границ и уже вызвал послов РФ для разъяснений. Кроме того, вызвали также и посла Украины, так как 14 из задержанных боевиков были замечены ранее на Донбассе в рядах оккупантов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

Подробности задержания боевиков рано утром 29 июля (под Минском 32 человека и еще один - на юге страны) рассказали на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Также опубликовали видео, как удалось провести операцию. Отмечается, что некоторые из "вагнеровцев" при задержании пытались апеллировать к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах РФ, как к основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности.

При этом сотрудники беларусских спецслужб разъяснили этим фигурантам, что лица, совершающие правонарушения на территории этого государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь.

Было показано видео с камеры наблюдения из гостиницы IBB, куда группа из 32 человек заселилась ночью 25 июля. У мужчин были 3 больших тяжелых чемодана.

В эфире также "Панорамы" показали переписку в мессенджере, где боевики договаривались о совместном походе на ужин, о времени и месте вечерней переклички.

"Представитель группы "А" КГБ рассказал в эфире, что оперативно-боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии у подозреваемых лиц реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении.

Также в эфире продемонстрировали сканы паспортов и фото их задержанных владельцев.

Видео: В Беларуси раскрыли подробности задержания боевиков ЧВК "Вагнер"

В правоохранительных органах Беларуси заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел по небольшой ручной клади и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Этой ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Сообщалось, что в отношении указанных лиц Следственный комитет проводит проверку.

Ранее мы писали о том, что задержанные в Беларуси боевики убивали украинцев, и были названы имена бандитов.