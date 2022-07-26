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Навіщо в упаковці з м'ясом абсорбуюча прокладка. Маловідомий факт

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Вівторок 26 липня 2022 17:55
Навіщо в упаковці з м'ясом абсорбуюча прокладка. Маловідомий факт Фото: Навіщо в упаковку м'яса кладуть прокладку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли ми відкриваємо упаковку з м'ясом, під ним зазвичай знаходимо прокладку, яка разом з пакуванням, зазвичай, відправляється у смітник. Чи задумувалися ви над тим, навіщо її кладуть туди?

Про це пише Sante Plus.

Для багатьох людей це непотрібне, навіть неприємне марнотратство, оскільки іноді через забудькуватість вона може випадково прилипнути до м'яса в каструлі чи сковороді.

Однак ця штука насправді дуже корисна.

Для чого цей "буфер" в упакованому м’ясі?

Призначення прокладки - безпека харчових продуктів. Вона була спеціально розроблена для поглинання рідини з сирого м’яса, яка накопичується в упаковці.

Адже цей "сік" є потенційним джерелом бактерій, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Коли ви розпаковуєте упаковку, ви ненавмисно ризикуєте розлити цю рідину по кімнаті.

Потім вона може поширитися на ваш робочий стіл, на посуд або навіть забруднити їжу, яку ви плануєте готувати.

Чи треба мити м'ясо з упаковки

Більшість людей промиває м'ясо під струменем води. Але це небажано робити. Вода потрапляє на м'ясо і розбризкується разом з соком, який потрапляє на різні поверхні.

На відміну від фруктів і овочів, м’ясо взагалі не потрібно мити.

Ще кілька важливих правил:

  • розморожуйте м'ясо правильно - в холодильнику, а не при кімнатній температурі, де воно псується;
  • використовуйте різні дошки для нарізування овочів та м'яса - використовуйте дошки з твердих порід дерева;
  • мийте дошки гарячою водою з хорошим миючим засобом, дезінфікуйте оцтом, давайте просихати і протирайте чистою тканиною.

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