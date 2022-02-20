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Ось навіщо насправді в тісто додають горілку: різницю помітите відразу

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Неділя 20 лютого 2022 20:34
Ось навіщо насправді в тісто додають горілку: різницю помітите відразу Фото: навіщо в тісто додавати горілку (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Горілка, ром або коньяк в тісті? Здавалося, що може бути абсурдніше. Але досвідчені кулінари знають, на що здатний цей незвичайний інгредієнт. Адже так робили ще наші бабусі.

Про це пише Sovkusom.

Виявляється, тісто в горілці - запорука смачної і пишної випічки. Саме спиртне може стати тим секретним компонентом, завдяки якому друзі позаздрять вашим кулінарним творінням.

Ось шість причин додати в тісто горілку:

  1. Завдяки швидкому випаровуванню спирту при високій температурі тісто насититься повітрям, а випічка стане пишніше.
  2. Хрустка випічка (наприклад, хмиз або чебуреки) вийдуть більш хрусткими.
  3. Крім того невелика кількість ароматного алкоголю, наприклад, рому або коньяку покращує смак тіста.
  4. Тісто, в якому міститься горілка, підніметься швидше і краще. Вам більше не варто переживати через впалу і плоску випічку.
  5. Випічка не буде сохнути і черствіти довше, якщо додати в тісто трохи спиртного напою.
  6. А ваші пироги і кекси будуть легше пропікатися і мати рівний, апетитний вигляд.

Який алкоголь додати в випічку

Кулінари радять для солодкої випічки використовувати ром або коньяк, а для солоної - просту горілку.

Потрібна всього лише 1 чайна ложка міцного алкогольного напою на 1 кг тіста, і ви відразу ж відчуєте різницю.

Раніше ми писали також, навіщо в фарш для котлет потрібно додавати горілку.

Також повідомлялося, як перевірити якість вершкового масла за допомогою горілки.

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