Ось навіщо насправді в тісто додають горілку: різницю помітите відразу
Фото: навіщо в тісто додавати горілку (pixabay.com)
Горілка, ром або коньяк в тісті? Здавалося, що може бути абсурдніше. Але досвідчені кулінари знають, на що здатний цей незвичайний інгредієнт. Адже так робили ще наші бабусі.
Про це пише Sovkusom.
Виявляється, тісто в горілці - запорука смачної і пишної випічки. Саме спиртне може стати тим секретним компонентом, завдяки якому друзі позаздрять вашим кулінарним творінням.
Ось шість причин додати в тісто горілку:
- Завдяки швидкому випаровуванню спирту при високій температурі тісто насититься повітрям, а випічка стане пишніше.
- Хрустка випічка (наприклад, хмиз або чебуреки) вийдуть більш хрусткими.
- Крім того невелика кількість ароматного алкоголю, наприклад, рому або коньяку покращує смак тіста.
- Тісто, в якому міститься горілка, підніметься швидше і краще. Вам більше не варто переживати через впалу і плоску випічку.
- Випічка не буде сохнути і черствіти довше, якщо додати в тісто трохи спиртного напою.
- А ваші пироги і кекси будуть легше пропікатися і мати рівний, апетитний вигляд.
Який алкоголь додати в випічку
Кулінари радять для солодкої випічки використовувати ром або коньяк, а для солоної - просту горілку.
Потрібна всього лише 1 чайна ложка міцного алкогольного напою на 1 кг тіста, і ви відразу ж відчуєте різницю.
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