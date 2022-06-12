Эти домашние отходы несите на свой огород: получится отличное удобрение для почвы!

Из обычных домашних отходов может получиться отличное удобрение для вашего сада или огорода. Поэтому не спешите бежать в магазин для покупки удобрений или защиты растений от вредителей.

Какие домашние отходы можно использовать как удобрения - читайте ниже.

На вашей кухне и в вашем доме точно есть то, что можно использовать как удобрение для почвы. И это то, что обычно отправляется в мусорное ведро. Отвары овощей или каш, кожура, чайные пакетики и даже бумага - все это пригодится вам на огороде.

Овощной отвар или отвар из круп

Не выливайте воду, в которой варились овощи - она отлично подпитает почву для растений. А рисовый отвар поможет избавиться от тли, садовых мушек, блошек и прочих вредители. Просто подливайте эти отвары вместо обычной воды.

В воде из-под макарон содержится кальций, фосфор, железо, цинк и калий. Такая вода стимулирует ростр растений и снабжает их питательными веществами.

Чайные пакетики

В чае содержится 4,4% азота, 0,25% калия и 0,24% фосфора - заварка станет отличным органичным удобрением.

Кожура чеснока, лука и острого перца

Залейте овощные отходы водой и оставьте на 5-7 дней. Потом процедите и обрызгивайте грунт и листья. Такая вода отлично прогоняет вредителей.

Корица

Посыпьте верхний шар грунта небольшим количеством корицы - это снизит риск развития грибка и других заболеваний. У корицы отличные антибактериальные и антимикробные свойства.

Кости и скорлупа от яиц

Измельчите кости и скорлупу яиц в порошок. А потом смешайте этот порошок с грунтом. В яичной скорлупе содержится 37% карбоната калия, который очень важен для роста растений. Еще в ней полно магния, калия, железа и фосфора.

Втулка от туалетной бумаги

Разрежьте втулку на несколько кусочков и разложите вокруг саженцев - это защитит их от улиток и других насекомых. Еще втулки можно использовать для посадки рассады.

Кожура цитрусовых

Кожура от цитрусовых фруктов поможет защитить ваш сад и огород от нежелательных гостей покрупнее - кошек.

Рыбьи отходы

Закопайте отходы после рыбы в почву и получите дополнительный источник азота для растений.

Кофейные фильтры

На дно горшка во время пересадки положите кофейный фильтр - это поможет не забиваться землей дренажным отверстиям.

Отходы овощей и фруктов

Отходы овощей и фруктов - основная составляющая для компостной ямы. Есть и другой вариант - добавьте немного воды и измельчите блендером. Массу разложите вокруг кустов помидоров и перца - это даст богатый урожай.

Семена и плодоножки острого перца помогут отпугнуть вредителей. Залейте эти отходы водой и дайте настояться. Потом процедите и используйте для опрыскивания растений.