Вот зачем нужны спички в воде, где варятся яйца: теперь и вы так будете делать

Интересно, что способ действительно работает по утверждению многих любителей готовить. При этом объяснить, как именно дерево в этом помогает, не могут.

Просто залейте яйца водой и бросьте в воду 5-10 спичек (зубочисток).

Через 8-10 минут остудите яйца холодной водой и осмотрите их на наличие трещин - их не будет.

Что еще можно добавить, чтобы избежать вытекания

Некоторые любители таких лайфхаков добавляют соду, кто-то уксус.

Считается, что все это может помочь, чтобы яйца не потрескались во время варки и не вытек белок.

Как правильно сварить яйца?

Положите яйца в холодную воду с добавлением туда небольшого количества соли. Варите их после закипания воды 8-10 минут, затем оставьте в этой же воде еще на пять минут. Только после этого переместите в холодную воду.

Некоторые продвинутые кулинары идут дальше, утверждая, что и яйца и вода должны быть одной, комнатной температуры перед началом варки.