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Вот зачем нужны бантики на женских трусиках. Малоизвестный факт

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 21:14
Вот зачем нужны бантики на женских трусиках. Малоизвестный факт Фото: Зачем на трусиках бантики спереди (facebook.com/pantiesbox)
Автор: Светлана Мащенко

На большинстве женских трусиков спереди есть маленький милый бантик. Мы воспринимаем эту деталь, как украшение, но когда-то она имела совсем другой функционал.

Об этом пишет SantePlus.

Когда еще не было резинок

Оказывается, когда-то узелок имел очень практическое применение. Во времена, когда трусики были без резинок.

Традиция восходит к давним временам, когда нижнее белье держала на месте лента, протянутая через кружево верхних люверсов.

То есть этот бантик сперва был завязками, которые держали белье.

Вот зачем нужны бантики на женских трусиках. Малоизвестный факт

Фото: Теперь бантики на трусиках имеют декоративную функцию (voilalevelo.com)

Понять, где перед

Еще одно объяснение гласит, что женщины должны были вставать рано и одеваться еще до рассвета. Поскольку в их распоряжении были только свечи, они не могли много увидеть.

Поэтому этот узел облегчал им задачу - определить, где в трусиках перед.

Функционал утратился, а традиция сохранилась

Когда на нижнем белье появились резинки, этот узел больше не был нужным, но традиция бантиков на трусиках продолжается и по сей день.

Сейчас бантики скорее указывают на женственность и хрупкость. А вместо них часто используют другую отделку: бусинки, бабочки, подвески, цветы и тому подобное.

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