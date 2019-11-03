Зачем такой Интерсити? Укрзализныця влипла в новый скандал

Укрзализныця снова оскандалилась из-за постоянного опоздания экспресса "Интерсити +". Люди возмущены до предела тем, что не могут знать, в какое время прибудет поезд на место назначения. Свои жалобы на странице в Facebook озвучил Андрей Бондаренко.

"Для чего такой "Интерсити +"? Почти 4 года по пятницам езжу по работе из Хмельницкого домой в Киев. И за 4 года не помню ни одного случая, когда бы Интерсити "Перемышль - Киев" не опоздал. 15, 30, 40 минут, час, два ..", - написал Бондаренко.

По словам украинца, люди постоянно опаздывают на самолет из-за сервиса Укрзализныци и вынуждены заказывать такси.

"Однажды я чуть не опоздал на самолет, когда этот горе-поезд опаздывал на 2:00. Пришлось брать такси до Винницы! Каждый раз вижу пассажиров, которые опаздывают на самолет", - возмутился Бондаренко.

Бонадренко спросил, кто же компенсирует людям материальный и моральный ущерб.

"Кто компенсирует эти материальные и моральные издержки, которые каждый раз возникают вследствие бездарного руководства Укрзализныци? Неужели не понятно, что если поезд опаздывает каждый раз, то что-то не так? И здесь точно дело не в задержках на границе!" - резюмировал он.