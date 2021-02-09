Зачем ехать в Карпаты? Видео со сноубордистами в центре Киева восхитило украинцев

Как видно на кадрах, молодые люди для катания на сноубордах нашли для себя отличную альтернативу не только горнолыжным курортам в Карпатах, но и столичному Протасовому яру. Киевляне в центре города устроили "снежный серфинг", снимая свои пируэты на камеру.

Для этого ребята дождались идеальных условий, когда на вечернем Андреевском спуске уже не было прохожих, а обильные снегопады превратили знаменитую улицу в "лыжную трассу". Ролик сноубордисты сняли вчера вечером.

В Киеве сноубордисты устроили покатушки на Андреевском спуске (фото: скриншот с видео)

Двое юношей начинали спускаться на бордах от Андреевской церкви вниз, мча мимо театра, музея Булгакова, замка Ричарда и других достопримечательностей, демонстрируя при этом различные трюки.

Зимние развлечения молодые люди снимали на смартфоны.

В Киеве на Андреевском спуске катались на сноубордах (фото: скриншот с видео)

"Зачем ехать в Карпаты, когда сноубордингом можно заняться в центре Киева? Андреевский спуск", - говорится в подписи к видео.

Видео: В Киеве на Андреевском спуске катаются на сноубордах

Такая новая локация для катания на сноубордах пришлись по вкусу пользователям сети - в комментариях к ролику многие восхищаются трюками ребят в центре Киева, а также напоминают, что на Андреевском спуске и раньше уже устраивали подобные трассы для катания.