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Зачем ехать в Карпаты? Видео со сноубордистами в центре Киева восхитило украинцев

Автор: Владимир Костырин

В Киеве из-за сильных снегопадов на Андреевском спуске устроили настоящий каток, где любители зимних видов спорта смогли вволю оттачивать свое мастерство катания на сноуборде, наслаждаясь при этом урбанистическим пейзажем вместо горного.

Видео таких покатушек опубликовано 9 февраля в Telegram-канале "Киев Сейчас".

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Как видно на кадрах, молодые люди для катания на сноубордах нашли для себя отличную альтернативу не только горнолыжным курортам в Карпатах, но и столичному Протасовому яру. Киевляне в центре города устроили "снежный серфинг", снимая свои пируэты на камеру.

Для этого ребята дождались идеальных условий, когда на вечернем Андреевском спуске уже не было прохожих, а обильные снегопады превратили знаменитую улицу в "лыжную трассу". Ролик сноубордисты сняли вчера вечером.

В Киеве сноубордисты устроили покатушки на Андреевском спуске (фото: скриншот с видео)

Двое юношей начинали спускаться на бордах от Андреевской церкви вниз, мча мимо театра, музея Булгакова, замка Ричарда и других достопримечательностей, демонстрируя при этом различные трюки.

Зимние развлечения молодые люди снимали на смартфоны.

В Киеве на Андреевском спуске катались на сноубордах (фото: скриншот с видео)

"Зачем ехать в Карпаты, когда сноубордингом можно заняться в центре Киева? Андреевский спуск", - говорится в подписи к видео.

Видео: В Киеве на Андреевском спуске катаются на сноубордах

Такая новая локация для катания на сноубордах пришлись по вкусу пользователям сети - в комментариях к ролику многие восхищаются трюками ребят в центре Киева, а также напоминают, что на Андреевском спуске и раньше уже устраивали подобные трассы для катания.

  • Зачетно!
  • В 2013 уже такое было
  • Супер!
  • Красиво
  • Круто!

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов под Киевом образовался огромный затор из тысячи машин.

Напомним, что в декабре видео с девочкой на Андреевском спуске в Киеве и ее настойчивые многократные попытки пройти по гололеду покорили украинские и мировые СМИ.

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