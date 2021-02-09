Под Киевом образовался огромный затор: стоит тысяча машин (видео)
На Житомирской трассе под Киевом из-за снегопада образовался огромный затор. Всего в пробке находятся около тысячи грузовых автомобилей.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"По Житомирской трассе огромная пробка в Киев, стоят 1000 фур. Интересно, что наши граждане категорически против фур, но все хотят что-то кушать, получать вовремя товар. Такая же ситуация и с мотороллерами доставки. Открою горожанам секрет: практически все товары народного потребления и еда приезжают на фурах. Да, именно. На больших", - подписал видео автор поста.
Видео можно увидеть по ссылке.
Напомним, что киевская власть ограничила проезд фур в столицу из-за снегопада. Отмечается, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
В комментариях украинцы отреагировали на видео.
- А потом все они въедут в Киев одновременно и опять транспортный коллапс.
- Во всем мире фуры выгружают на складах (окраина большого города). А по городу развозка небольшими машинами.
- А все через те, що на околицях Києва недостатня кількість логістичних центрів, складських приміщень, які могли б забезпечити роботою сотні людей. Саме до таких центрів повинні звозити продукцію фури, не в’їжджаючи у столицю, а звідси вже розвозитися на торговельні точки невеличкими машинами, які не створюють затори. Але поки що про подібне можна лише мріяти.
Как мы писали ранее, в Киеве во вторник, 9 февраля, объявили первый уровень опасности - желтый из-за мощных снегопадов в столице.