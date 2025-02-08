Чому треба чекати 60 хвилин, перш ніж застеляти ліжко: причина вас здивує!

Людей ще з дитинства вчать підтримувати чистоту в кімнаті та застеляти ліжко відразу після пробудження. Однак, така звичка є дуже шкідливою та може призвести до виникнення пилових кліщів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чому не можна застеляти ліжко після пробудження

Доктор Кунал Суд розповів, що ц е може збільшити ймовірність того, що в ліжку виникнуть пилові кліщі, бактерії та грибки.

Пилові кліщі - це мізерні шкідники, яких приваблюють мертві клітини шкіри в постільній білизні. Вони також з’являються в спальнях з високим рівнем вологості.

"Коли ми спимо, то потіємо, і коли ви застеляєте ліжко вранці, то затримуєте цю вологу в простирадлах", - додав медик.

Також названо найпоширеніші попереджувальні ознаки наявності пилових кліщів:

сухий кашель

свербіж шкіри

чхання

утруднене дихання

почервоніння очей

порушення сну

Доктор Суд додав, що крихітні шкідники також можуть погіршити алергію та астму. Прання постільної білизни при гарячій температурі (60 градусів) і ретельне витирання пилу в усій спальні можуть зменшити ймовірність появи пилових кліщів.

Як виявити пилових кліщів

Пилові кліщі - майже прозорі крихітні павукоподібні істоти завдовжки всього 0,2-0,33 мм.

Найбільші колонії пилових кліщів зазвичай мешкають у постільній білизні, матрацах, м’яких меблях, текстилі та в м’яких іграшках. Через невеликий розмір вони досить легко переносяться на невеликі відстані просто рухом повітря.