Почему нужно ждать 60 минут, прежде чем застилать кровать: причина вас удивит!
Людей еще с детства учат поддерживать чистоту в комнате и застилать кровать сразу после пробуждения. Однако, такая привычка является очень вредной и может привести к возникновению пылевых клещей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Почему нельзя застилать кровать после пробуждения
Доктор Кунал Суд рассказал, что это может увеличить вероятность того, что в постели возникнут пылевые клещи, бактерии и грибки.
Пылевые клещи - это мизерные вредители, которых привлекают мертвые клетки кожи в постельном белье. Они также появляются в спальнях с высоким уровнем влажности.
"Когда мы спим, то потеем, и когда вы застилаете кровать утром, то задерживаете эту влагу в простынях", - добавил медик.
Также названы самые распространенные предупреждающие признаки наличия пылевых клещей:
- сухой кашель
- зуд кожи
- чихание
- затрудненное дыхание
- покраснение глаз
- нарушение сна
Доктор Суд добавил, что крошечные вредители также могут усугубить аллергию и астму. Стирка постельного белья при горячей температуре (60 градусов) и тщательное вытирание пыли во всей спальне могут уменьшить вероятность появления пылевых клещей.
Как обнаружить пылевых клещей
Пылевые клещи - почти прозрачные крошечные паукообразные существа длиной всего 0,2-0,33 мм.
Самые большие колонии пылевых клещей обычно обитают в постельном белье, матрасах, мягкой мебели, текстиле и в мягких игрушках. Из-за небольшого размера они достаточно легко переносятся на небольшие расстояния просто движением воздуха.
Прежде чем застилать кровать утром, доктор советует один час подождать и открыть жалюзи после того, как проснетесь і только тогда застелить. Это позволит этой влаге высохнуть и уменьшить риск появления пылевых клещей.
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