Часто забываете, где ключи? Комаровский назвал проблемы с памятью, при которых нужно к врачу
Доктор Евгений Комаровский говорит, что проблемы с памятью в современном быстроменяющемся мире - нередки у людей разного возраста. Стыдиться и бояться забывчивости не стоит, но в некоторых случаях нужно обращаться к врачу.
О том, почему мы страдаем забывчивостью, как это лечить и когда нужна помощь, заслуженный врач Украины рассказал на своем канале YouTube.
Факторы, которые являются очевидными врагами памяти
Конечно, это возраст. С возрастом приходят определенные болезни, одним из типичных признаков которых являются проблемы с памятью. В первую очередь, это болезнь Альцгеймера и возрастная деменция.
Ваше состояние, когда событие состоялось (вы можете проигнорировать что-то, если были заняты другим).
Любой стресс, даже влюбленность, тревога, панические расстройства, синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
Есть ряд болезней и состояний, для которых проблемы с памятью являются последствиями
- Это диабет, любые проблемы со щитовидной железой, болезни, которые проявляются недостаточностью функций сердца, легких, почек, печени.
- Алкоголизм (как в долгосрочной, так и с краткосрочной форме).
- Дефицит витамина В12.
- Ряд лекарств (антидепрессанты, седативные, снотворные), противотуберкулезный препарат Изониазид.
- Любые воспалительные процессы в головном мозге (энцифалит, последствия черепно-мозговой травмы, состояние после инсульта, эпилепсия).
- Курение, алкоголь, ожирение, дефицит физических нагрузок, повышенное артериальное давление.
- Комаровский говорит, что улучшить память поможет лишь лечение основного заболевания.
По словам врача, номером один причин проблем с памятью является депрессия, а также стресс, панические расстройства.
Многозадачность также является причиной проблем с памятью. Комаровский говорит, что попытка делать все одновременно может быть в ущерб. Так как мозгу сложно воспринимать все одновременно.
Проблемы со сном и бессонница могут препятствовать нормальной работе памяти. Комаровский рекомендует спать 7-8 часов.
Доктор подчеркнул, что забывание - это некритично. Так мозг защищает себя от перенагрузки. Он посоветовал успокоиться, если нет перечисленных болезней, состояний. Так как забывчивость - нормальное защитное состояние, особенно в наш век информации.
Когда все же надо к врачу
- Когда у вас возникают проблемы с общением. К примеру, вы забыли нужное слово, которое до этого вы произносили много раз.
- Когда вы теряете ориентацию в хорошо знакомых вам местах. К примеру, вы пришли к друзьям, соседям, где были много раз, и не помните, где у них в доме туалет.
- Сложность в выполнении повседневных задач. Например, вы каждый день бреетесь и начинаете забывать, куда положили бритву, какой крем до бритья, какой после. Или простые задачи занимают у вас уйму времени.
- Когда вы замечаете, что предметы меняют свои привычные места. К примеру, туалетная бумага, ключи, очки, деньги - исчезают, потом находятся в совершенно неожиданных местах, и вы не помните, куда их положили.
- Вы повторяете одни и те же вопросы своему собеседнику. Вам говорят, что вы это уже спрашивали, но вы не помните.
- Когда вы забываете имена или адреса ваших близких. Вы вдруг забыли, где живет ваша мама, как зовут вашу четвертую дочь…
- Когда у вас возникают трудности планирования. К примеру, вы собрались на рыбалку, но понятия не имеете, что нужно сделать, что взять с собой, куда поехать.
Как это вылечить
Комаровский говорит, что волшебной таблетки не существует. Он подчеркнул, что проблемы с памятью вторичны, поэтому и лечить нужно болезни, состояния, корректировать образ жизни. То есть то, что привело к проблемам с памятью.
Интересно, что во время упражнений (физических нагрузок) вырабатывается гормон ирисин, который проникает в мозг и улучшает память.
Нормализуйте сон, применяйте техники медитаций.
Если есть проблема, создавайте напоминания, ведите дневник, пишите списки. В этом нет ничего стыдного.
Учите стихи, иностранные языки, меняйте маршруты, осваивайте новые навыки, учитесь, общайтесь с новыми людьми, приобретайте новый опыт, осваивайте неизвестные вам навыки, специальности.
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