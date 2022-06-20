Часто забываете, где ключи? Комаровский назвал проблемы с памятью, при которых нужно к врачу

Доктор Евгений Комаровский говорит, что проблемы с памятью в современном быстроменяющемся мире - нередки у людей разного возраста. Стыдиться и бояться забывчивости не стоит, но в некоторых случаях нужно обращаться к врачу.

О том, почему мы страдаем забывчивостью, как это лечить и когда нужна помощь, заслуженный врач Украины рассказал на своем канал е YouTube.

Факторы, которые являются очевидными врагами памяти

Конечно, это возраст. С возрастом приходят определенные болезни, одним из типичных признаков которых являются проблемы с памятью. В первую очередь, это болезнь Альцгеймера и возрастная деменция.

Ваше состояние, когда событие состоялось (вы можете проигнорировать что-то, если были заняты другим).

Любой стресс, даже влюбленность, тревога, панические расстройства, синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Есть ряд болезней и состояний, для которых проблемы с памятью являются последствиями

Это диабет, любые проблемы со щитовидной железой, болезни, которые проявляются недостаточностью функций сердца, легких, почек, печени.

Алкоголизм (как в долгосрочной, так и с краткосрочной форме).

Дефицит витамина В12.

Ряд лекарств (антидепрессанты, седативные, снотворные), противотуберкулезный препарат Изониазид.

Любые воспалительные процессы в головном мозге (энцифалит, последствия черепно-мозговой травмы, состояние после инсульта, эпилепсия).

Курение, алкоголь, ожирение, дефицит физических нагрузок, повышенное артериальное давление.

Комаровский говорит, что улучшить память поможет лишь лечение основного заболевания.

По словам врача, номером один причин проблем с памятью является депрессия, а также стресс, панические расстройства.

Многозадачность также является причиной проблем с памятью. Комаровский говорит, что попытка делать все одновременно может быть в ущерб. Так как мозгу сложно воспринимать все одновременно.

Проблемы со сном и бессонница могут препятствовать нормальной работе памяти. Комаровский рекомендует спать 7-8 часов.

Доктор подчеркнул, что забывание - это некритично. Так мозг защищает себя от перенагрузки. Он посоветовал успокоиться, если нет перечисленных болезней, состояний. Так как забывчивость - нормальное защитное состояние, особенно в наш век информации.

Когда все же надо к врачу

Когда у вас возникают проблемы с общением. К примеру, вы забыли нужное слово, которое до этого вы произносили много раз.

Когда вы теряете ориентацию в хорошо знакомых вам местах. К примеру, вы пришли к друзьям, соседям, где были много раз, и не помните, где у них в доме туалет.

Сложность в выполнении повседневных задач. Например, вы каждый день бреетесь и начинаете забывать, куда положили бритву, какой крем до бритья, какой после. Или простые задачи занимают у вас уйму времени.

Когда вы замечаете, что предметы меняют свои привычные места. К примеру, туалетная бумага, ключи, очки, деньги - исчезают, потом находятся в совершенно неожиданных местах, и вы не помните, куда их положили.

Вы повторяете одни и те же вопросы своему собеседнику. Вам говорят, что вы это уже спрашивали, но вы не помните.

Когда вы забываете имена или адреса ваших близких. Вы вдруг забыли, где живет ваша мама, как зовут вашу четвертую дочь…

Когда у вас возникают трудности планирования. К примеру, вы собрались на рыбалку, но понятия не имеете, что нужно сделать, что взять с собой, куда поехать.

Как это вылечить

Комаровский говорит, что волшебной таблетки не существует. Он подчеркнул, что проблемы с памятью вторичны, поэтому и лечить нужно болезни, состояния, корректировать образ жизни. То есть то, что привело к проблемам с памятью.

Интересно, что во время упражнений (физических нагрузок) вырабатывается гормон ирисин, который проникает в мозг и улучшает память.

Нормализуйте сон, применяйте техники медитаций.

Если есть проблема, создавайте напоминания, ведите дневник, пишите списки. В этом нет ничего стыдного.

Учите стихи, иностранные языки, меняйте маршруты, осваивайте новые навыки, учитесь, общайтесь с новыми людьми, приобретайте новый опыт, осваивайте неизвестные вам навыки, специальности.