Часто забуваєте, де ключі? Комаровський назвав проблеми з пам'яттю, при яких треба до лікаря
Доктор Євген Комаровський каже, що проблеми з пам'яттю в сучасному світі - нерідкі у людей різного віку. Соромитися і боятися забудькуватості не варто, але в деяких випадках потрібно звертатися до лікаря.
Про те, чому ми страждаємо забудькуватістю, як це лікувати і коли потрібна допомога, Заслужений лікар України розповів на своєму каналі YouTube.
Фактори, які є очевидними ворогами пам'яті
Звичайно, це вік. З віком приходять певні хвороби, одним з типових ознак яких є проблеми з пам'яттю. В першу чергу, це хвороба Альцгеймера і вікова деменція.
Ваш стан, коли подія відбулася (ви можете проігнорувати щось, якщо були зайняті іншим).
Будь-який стрес, навіть закоханість, тривога, панічні розлади, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.
Є ряд хвороб і станів, для яких проблеми з пам'яттю є наслідками
- Це діабет, будь-які проблеми зі щитовидною залозою, хвороби, які проявляються недостатністю функцій серця, легенів, нирок, печінки.
- Алкоголізм (як в довгостроковій, так і з короткостроковій формі).
- Дефіцит вітаміну В12.
- Ряд ліків (антидепресанти, седативні, снодійні), протитуберкульозний препарат Ізоніазид.
- Будь-які запальні процеси в головному мозку (енцифаліт, наслідки черепно-мозкової травми, стан після інсульту, епілепсія).
- Куріння, алкоголь, ожиріння, дефіцит фізичних навантажень, підвищений артеріальний тиск.
- Комаровський каже, що поліпшити пам'ять допоможе лише лікування основного захворювання.
За словами лікаря, номером один причин проблем з пам'яттю є депресія, а також стрес, панічні розлади.
Багатозадачність також є причиною проблем з пам'яттю. Комаровський каже, що спроба робити все одночасно може бути на шкоду. Так як мозку складно сприймати все одночасно.
Проблеми зі сном і безсоння можуть перешкоджати нормальній роботі пам'яті. Комаровський рекомендує спати 7-8 годин.
Доктор підкреслив, що забування - це некритично. Так мозок захищає себе від перенавантаження. Він порадив заспокоїтися, якщо немає перерахованих хвороб, станів. Так як забудькуватість - нормальний захисне стан, особливо в наше століття інформації.
Коли все ж треба до лікаря
- Коли у вас виникають проблеми зі спілкуванням. Наприклад, ви забули потрібне слово, яке до цього ви вимовляли багато разів.
- Коли ви втрачаєте орієнтацію в добре знайомих вам місцях. Наприклад, ви прийшли до друзів, сусідів, де були багато разів, і не пам'ятаєте, де у них в домі туалет.
- Складність у виконанні повсякденних завдань. Наприклад, ви кожен день голитеся і починаєте забувати, куди поклали бритву, який крем до гоління, який після. Або прості завдання займають у вас багато часу.
- Коли ви помічаєте, що предмети змінюють свої звичні місця. Наприклад, Туалетний папір, ключі, окуляри, гроші - зникають, потім знаходяться в абсолютно несподіваних місцях, і ви не пам'ятаєте, куди їх поклали.
- Ви повторюєте одні й ті ж питання своєму співрозмовнику. Вам кажуть, що ви це вже запитували, але ви не пам'ятаєте.
- Коли ви забуваєте імена або адреси ваших близьких. Ви раптом забули, де живе ваша мама, як звуть вашу четверту дочку…
- Коли у вас виникають труднощі планування. Наприклад, ви зібралися на риболовлю, але поняття не маєте, що потрібно зробити, що взяти з собою, куди поїхати.
Як це вилікувати
Комаровський каже, що чарівної таблетки не існує. Він підкреслив, що проблеми з пам'яттю вторинні, тому і лікувати потрібно хвороби, стани, коригувати спосіб життя. Тобто те, що призвело до проблем з пам'яттю.
Цікаво, що під час вправ (фізичних навантажень) виробляється гормон ірисин, який проникає в мозок і покращує пам'ять.
Нормалізуйте сон, застосовуйте техніки медитацій.
Якщо є проблема, створюйте нагадування, ведіть щоденник, пишіть списки. У цьому немає нічого соромного.
Вивчайте вірші, іноземні мови, міняйте маршрути, освоюйте нові навички, вчіться, спілкуйтеся з новими людьми, придбайте новий досвід, освоюйте невідомі вам навички, спеціальності.
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