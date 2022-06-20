Часто забуваєте, де ключі? Комаровський назвав проблеми з пам'яттю, при яких треба до лікаря

Доктор Євген Комаровський каже, що проблеми з пам'яттю в сучасному світі - нерідкі у людей різного віку. Соромитися і боятися забудькуватості не варто, але в деяких випадках потрібно звертатися до лікаря.

Про те, чому ми страждаємо забудькуватістю, як це лікувати і коли потрібна допомога, Заслужений лікар України розповів на своєму каналі YouTube.

Фактори, які є очевидними ворогами пам'яті

Звичайно, це вік. З віком приходять певні хвороби, одним з типових ознак яких є проблеми з пам'яттю. В першу чергу, це хвороба Альцгеймера і вікова деменція.

Ваш стан, коли подія відбулася (ви можете проігнорувати щось, якщо були зайняті іншим).

Будь-який стрес, навіть закоханість, тривога, панічні розлади, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.

Є ряд хвороб і станів, для яких проблеми з пам'яттю є наслідками

Це діабет, будь-які проблеми зі щитовидною залозою, хвороби, які проявляються недостатністю функцій серця, легенів, нирок, печінки.

Алкоголізм (як в довгостроковій, так і з короткостроковій формі).

Дефіцит вітаміну В12.

Ряд ліків (антидепресанти, седативні, снодійні), протитуберкульозний препарат Ізоніазид.

Будь-які запальні процеси в головному мозку (енцифаліт, наслідки черепно-мозкової травми, стан після інсульту, епілепсія).

Куріння, алкоголь, ожиріння, дефіцит фізичних навантажень, підвищений артеріальний тиск.

Комаровський каже, що поліпшити пам'ять допоможе лише лікування основного захворювання.

За словами лікаря, номером один причин проблем з пам'яттю є депресія, а також стрес, панічні розлади.

Багатозадачність також є причиною проблем з пам'яттю. Комаровський каже, що спроба робити все одночасно може бути на шкоду. Так як мозку складно сприймати все одночасно.

Проблеми зі сном і безсоння можуть перешкоджати нормальній роботі пам'яті. Комаровський рекомендує спати 7-8 годин.

Доктор підкреслив, що забування - це некритично. Так мозок захищає себе від перенавантаження. Він порадив заспокоїтися, якщо немає перерахованих хвороб, станів. Так як забудькуватість - нормальний захисне стан, особливо в наше століття інформації.

Коли все ж треба до лікаря

Коли у вас виникають проблеми зі спілкуванням. Наприклад, ви забули потрібне слово, яке до цього ви вимовляли багато разів.

Коли ви втрачаєте орієнтацію в добре знайомих вам місцях. Наприклад, ви прийшли до друзів, сусідів, де були багато разів, і не пам'ятаєте, де у них в домі туалет.

Складність у виконанні повсякденних завдань. Наприклад, ви кожен день голитеся і починаєте забувати, куди поклали бритву, який крем до гоління, який після. Або прості завдання займають у вас багато часу.

Коли ви помічаєте, що предмети змінюють свої звичні місця. Наприклад, Туалетний папір, ключі, окуляри, гроші - зникають, потім знаходяться в абсолютно несподіваних місцях, і ви не пам'ятаєте, куди їх поклали.

Ви повторюєте одні й ті ж питання своєму співрозмовнику. Вам кажуть, що ви це вже запитували, але ви не пам'ятаєте.

Коли ви забуваєте імена або адреси ваших близьких. Ви раптом забули, де живе ваша мама, як звуть вашу четверту дочку…

Коли у вас виникають труднощі планування. Наприклад, ви зібралися на риболовлю, але поняття не маєте, що потрібно зробити, що взяти з собою, куди поїхати.

Як це вилікувати

Комаровський каже, що чарівної таблетки не існує. Він підкреслив, що проблеми з пам'яттю вторинні, тому і лікувати потрібно хвороби, стани, коригувати спосіб життя. Тобто те, що призвело до проблем з пам'яттю.

Цікаво, що під час вправ (фізичних навантажень) виробляється гормон ірисин, який проникає в мозок і покращує пам'ять.

Нормалізуйте сон, застосовуйте техніки медитацій.

Якщо є проблема, створюйте нагадування, ведіть щоденник, пишіть списки. У цьому немає нічого соромного.

Вивчайте вірші, іноземні мови, міняйте маршрути, освоюйте нові навички, вчіться, спілкуйтеся з новими людьми, придбайте новий досвід, освоюйте невідомі вам навички, спеціальності.