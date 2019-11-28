Забыли в тюрьме: под Киевом осужденного решили не отпускать после отбытия срока

Заключенного не выпустили из места заключения после отбытия срока наказания. Инцидент произошел в Бориспольской исправительной колонии №119, рассказали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Мужчина пожаловался на действия администрации зампрокурору после того, как 9 ноября - по истечению установленного срока - его "забыли" отпустить и безосновательно удерживали в тюрьме.

Сообщается, что в этом вопросе была проведена проверка.

В колонии под Киевом не отпустили осужденного после срока (Иллюстративное фото из открытых источников)

Отмечается, что "факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам", однако освободили мужчину из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры, говорится в сообщении.

27 ноября в связи с "казусом" было назначено служебное расследование, чтобы установить виновных лиц и привлечь к ответственности.