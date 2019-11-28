Забули у в'язниці: під Києвом засудженого вирішили не відпускати після відбуття строку

Засудженого не відпустили з місця позбавлення волі після відбуття строку покарання. Інцидент стався в Бориспільській виправній колонії №119, розповіли у прес-службі прокуратури Київської області.

Чоловік поскаржився на дії адміністрації зампрокурору після того, як 9 листопада - по закінченню встановленого строку - його "забули" відпустити та безпідставно утримували у в'язниці.

Повідомляється, що в цьому питанні була проведена перевірка.

В колонії під Києвом не відпустили засудженого після терміну (Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Зазначається, що "факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та відповідальним за обчислення строку покарання працівникам", однак звільнили чоловіка з виправної установи тільки після втручання прокуратури, йдеться в повідомленні

27 листопада у зв'язку з "казусом" було призначено службове розслідування, аби встановити винних осіб та притягнути до відповідальності.