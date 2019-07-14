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Если вы забыли помыться: в запорожской маршрутке люди "принимают душ" (видео)

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 14:50
Если вы забыли помыться: в запорожской маршрутке люди "принимают душ" (видео)
Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инцидент произошел в маршрутке Запорожье-Бердянск

В запорожской маршрутке, которая следует по маршруту Запорожье-Бердянск, пассажиры "принимают душ". Правда, не по своей воле. Дело в том, что с крыши транспортного средства на пассажиров в салоне льется вода. Об этом вопиющем факте сообщили на странице в Instagram onenewszp. Отмечается, что люк в автобусе был закрыт, просто в нем нужно поменять прокладку.

Также на странице в соцсети сообщили номер предприятия, которое поставляет такие машины.

"Вот такой "ненавязчивый сервис" вы получите от перевозчиков Бердянск-Запорожье, если вдруг забыли помыться, то можете принять дождевой душ прямо в салоне маршрутки! Сразу скажу, что люк был закрыт, просто в нем нужно поменять прокладку. Номер телефона фирмы которая предоставляет такие машины 0951170895", - написали под видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений користувачем @onenewszp

 

В комментариях к видео пользователи уточнили, какой это перевозчик. Оказалось, что это Bustour.

Отметим, что данный маршрут длится 3-4 часа. Соответственно украинцам все это время приходится терпеть такие условия.

Как мы ранее писали, в Харькове во время движения загорелась маршрутка. В это время транспорт был набит пассажирами. Инцидент случился на жилой улице возле частных домов.

В Киеве заметили извращенца, который в маршрутке с расстегнутыми штанами трется об девушек. При этом парень прикрывается пакетом. 

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