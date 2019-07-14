Якщо ви забули помитися: у запорізькій маршрутці люди "приймають душ" (відео)

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент стався в маршрутці Запоріжжя-Бердянськ

У запорізькій маршрутці, яка слідує за маршрутом Запоріжжя-Бердянськ, пасажири "приймають душ". Правда, не по своїй волі. Справа в тому, що з даху транспортного засобу на пасажирів у салоні ллється вода. Про цей кричущий факт повідомили на сторінці у Instagram onenewszp. Відзначається, що люк в автобусі був закритий, просто в ньому потрібно поміняти прокладку.

Також на сторінці в соцмережі повідомили номер підприємства, яке постачає такі машини.

"Ось такий "ненав'язливий сервіс" ви отримаєте від перевізників Бердянськ-Запоріжжя, якщо раптом забули помитися, то можете прийняти дощовий душ прямо в салоні маршрутки! Відразу скажу, що люк був закритий, просто в ньому потрібно поміняти прокладку. Номер телефону фірми яка надає такі машини 0951170895", - написали під відео.

У коментарях до відео користувачі уточнили, який це перевізник. Виявилося, що це Bustour.

Відзначимо, що даний маршрут триває 3-4 години. Відповідно українцям весь цей час доводиться терпіти такі умови.

Як ми раніше писали, Харкові під час руху загорілася маршрутка. В цей час транспорт був напханий пасажирами. Інцидент стався на житловий вулиці біля приватних будинків.

У Києві помітили збоченця, що в маршрутці з розстебнутими штанами треться про дівчат. При цьому хлопець прикривається пакетом.