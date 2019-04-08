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Лечебные банки: Комаровский развенчал миф о полезности процедуры

STYLERЖизнь    08.04.2019 - 22:32
Лечебные банки: Комаровский развенчал миф о полезности процедуры
Комаровский рассказал об опасности банок (Коллаж РБК-УКраина)

Доктор Комаровский объяснил, как эта процедура опасна для детей

Комаровский объяснил родителям, что лечебные банки – это не только не нужная процедура для детей, но и зачастую очень опасная. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Доктор Комаровский объяснил, что процесс установки банок в теории происходит, как присасывание банок к коже, что приводит к резкому приливу крови, вплоть до разрыва капилляров и мелких сосудов. Такие микрокровоизлияния активизируют иммунитет.

"Это, собственно, все — ничего более внятного не придумано, а имеющееся обоснование эффективности наводят на мысль о том, что банки, розги и отцовский ремень помогают примерно одинаково…", - отметил Комаровский.

Также он объяснил родителям, что такая процедура может привести к необратимым повреждениям сосудов и спровоцировать возникновение кровотечений.

"Неудивительно, что современная, цивилизованная медицина в банки не верит и банки не рекомендует, более того, всячески предупреждает о том, что банки грубо нарушают кровообращение в коже и подкожной клетчатке, могут привести к необратимым повреждениям сосудов и спровоцировать возникновение кровотечений", - объяснил доктор Комаровский.

Лечебные банки: Комаровский развенчал миф о полезности процедуры

Банки опасны для детей (Скриншот)

Он добавил, что "баночный массаж" нельзя применять при любых кожных, аллергических или инфекционных болезнях, при склонности к кровотечениям, в ситуациях, когда ребенок получает препараты, которые понижают свертываемость крови (например, аспирин).

Кроме того, он сообщил, что использование банок категорически не рекомендуется для детей дошкольного возраста, а для более старших процедура не должна превышать 10-15 минут.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский развенчал миф о лечении кашля.

А также мы рассказывали о том, что Комаровский раскрыл всю правду о популярном лекарстве.

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