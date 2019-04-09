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Забули це слово: Комаровський попередив батьків про небезпеку грілок

STYLERЖиття    09.04.2019 - 23:01
Забули це слово: Комаровський попередив батьків про небезпеку грілок
Грілка дітям на живіт (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський розвінчав міф про ефективність грілок під час болів в животі

Доктор Комаровський пояснив батькам, що класти дітям грілку під час болю в животі – не тільки не потрібно, але і може спровокувати дуже серйозні ускладнення. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський відповів на питання, яке цікавить багатьох батьків: чи можна класти дитині на живіт грілку?

Доктор вважає, що грілку на живіт дитині можна класти тільки в тому випадку, якщо таку процедуру порекомендував лікар. У всіх інших випадках – грілка може спровокувати дуже важкі наслідки.

Забули це слово: Комаровський попередив батьків про небезпеку грілок

Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

"При деяких станах, наприклад, при гнійно-запальних процесах у кишечнику, наприклад, при гострому апендициті, грілка може призвести до розриву запалення апендикса і до перитоніту. Тому грілку на живіт може призначити тільки лікар. Грілка на живіт і мама протипоказані один одному. Все. Забули слово грілка на живіт, поки це слово не вимовив лікар", - пояснив доктор Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доктор Комаровський озвучив головну помилку батьків, яку вони допускають при лікуванні маленьких дітей.

А також раніше ми розповідали про те, що доктор Комаровський розвінчав міф про корисність лікувальних банок і попередив батьків, що ця процедура може бути дуже небезпечна для дітей дошкільного віку.

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