Дні ангела у листопаді 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем
Хто святкує іменини у листопаді 2024 (фото: freepik.com)
Іменини - це особливий день, коли ми вшановуємо святих покровителів, на честь яких названі наші близькі. Це гарна нагода підготувати щирі слова й привітати рідних з їхнім святом.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у листопаді за новим і за старим церковним календарем.
Іменини у жовтні 2024 за новим стилем
- 1 листопада: Давид, Денис, Дмитро, Олександр, Петро, Іван, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна
- 2 листопада: Костянтин
- 3 листопада: Богдан, Василь, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Володимир, Георгій, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Ганна, Світлана
- 4 листопада: Григорій, Іван, Ілля, Степан, Микола, Олександр,
- 5 листопада: Гаврило, Григорій, Тимофій
- 6 листопада: Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Костянтин, Микита, Микола, Павло, Ніна, Олександра
- 7 листопада: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Микола, Максим, Михайло, Олександр, Олексій, Сергій, Павло, Єлизавета
- 8 листопада: Павло, Михайло, Марта
- 9 листопада: Антон, Віктор, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Дмитро, Олександр, Олексій, Федір
- 10 листопада: Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Борис, Георгій, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга
- 11 листопада: Антон, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір, Стефанія
- 12 листопада: Борис, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Володимир, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Степан, Федір
- 13 листопада: Герман, Іван
- 14 листопада: Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Ганна
- 15 листопада: Григорій, Микита, Микола, Дмитро, Петро, Пилип
- 16 листопада: Віктор, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Микола, Макар, Матвій, Сергій, Федір
- 17 листопада: Григорій, Геннадій, Іван, Захар, Михайло, Вікторія
- 18 листопада: Микола, Платон, Роман
- 19 листопада: Валентин, Геннадій, Іван, Костянтин, Денис, Дмитро, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій
- 20 листопада: Анатолій, Арсен, Григорій, Василь, Володимир, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна
- 21 листопада: Олександр
- 22 листопада: Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Борис, Павло, Петро, Федір
- 23 листопада: Борис, Григорій, Макар, Іван, Олександр, Олексій
- 24 листопада: Григорій, Іван, Марк, Михайло, Олексій, Олександр, Катерина
- 25 листопада: Андрій, Віктор, Василь, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав
- 26 листопада: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Назар, Микола, Михайло, Петро
- 27 листопада: Андрій, Борис, Володимир, Василь, Всеволод, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій
- 28 листопада: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Павло, Петро, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Сергій, Степан, Ганна
- 29 листопада: Данило, Денис, Микола, Іван, Сергій
- 30 листопада: Андрій, Іван.
Дні ангела у жовтні 2024 року за старим стилем
- 1 листопада: Дмитро, Іван, Сергій, Леонтій, Фелікс
- 2 листопада: Артем, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Олександр, Ірина
- 3 листопада: Анатолій, Василь, Володимир, Георгій, Дмитро, Іван, Костянтин, Микола, Захар, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Яків
- 4 листопада: Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Павло, Костянтин, Микола, Олександр, Федір, Ганна, Єлизавета
- 5 листопада: Володимир, Ігнат, Микола, Максим, Олександр, Яків, Єфросинія
- 6 листопада: Іван, Олексій, Опанас, Микола, Петро
- 7 листопада: Валерій
- 8 листопада: Антон, Василь, Опанас, Дмитро
- 9 листопада: Андрій, Марк, Валентин
- 10 листопада: Арсеній, Георгій, Іван, Дмитро, Максим, Микола, Степан, Ганна
- 11 листопада: Андрій, Василь, Віктор, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Агата, Анастасія, Ганна, Марія
- 12 листопада: Артем, Герман, Йосип, Леонід, Петро, Максим, Макар, Марк, Матвій, Олександр, Семен, Степан, Анастасія, Олена, Ілона
- 13 листопада: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Іван, Леонід, Микола, Петро, Роман, Олександр, Олексій, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків
- 14 листопада: Адріан, Давид, Денис, Дем'ян, Дмитро, Іван, Петро, Олександр, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна, Юліана
- 15 листопада: Костянтин
- 16 листопада: Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Олександр, Іван, Ілля, Павло, Петро, Сергій, Ганна, Світлана
- 17 листопада: Григорій, Іван, Ілля, Олександр, Степан, Микола
- 18 листопада: Гаврило, Григорій, Тимофій
- 19 листопада: Анатолій, Арсеній, Віктор, Василь, Гаврило, Микита, Микола, Павло, Костянтин, Олександра, Клавдія, Ніна
- 20 листопада: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Іван, Кирило, Костянтин, Євген, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Олександр, Олексій, Єлізавета
- 21 листопада: Гаврило, Павло, Михайло, Марта
- 22 листопада: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Нестор, Семен, Федір
- 23 листопада: Борис, Георгій, Денис, Іван, Михайло, Нестор, Микола, Костянтин, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга
- 24 листопада: Антон, Віктор, Максим, Опанас, Євген, Степан, Федір, Яків, Стефанія
- 25 листопада: Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Данило, Дмитро, Матвій, Микола, Олександр, Степан, Федір
- 26 листопада: Герман, Іван
- 27 листопада: Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Костянтин, Михайло, Микола, Дмитро, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Ганна
- 28 листопада: Григорій, Дмитро, Микола, Микита, Петро
- 29 листопада: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Михайло, Матвій, Микола, Федір, Сергій
- 30 листопада: Геннадій, Григорій, Іван, Михайло, Захар, Вікторія.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ.