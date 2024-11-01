Дні ангела у листопаді 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем

Хто святкує іменини у листопаді 2024 (фото: freepik.com)

Іменини - це особливий день, коли ми вшановуємо святих покровителів, на честь яких названі наші близькі. Це гарна нагода підготувати щирі слова й привітати рідних з їхнім святом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у листопаді за новим і за старим церковним календарем.