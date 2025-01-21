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Забуті українські слова на букву "и", які зараз майже не використовують: таких є цілих 13!

Які в українській мові слова починаються з "и" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові є багато слів, які використовували наші пращури. Більшість з них вийшла зі вжитку і зараз навіть важко здогадатися, яке вони мали значення. Наприклад, слова, які починаються з "и" і таких є цілих 13.

Які слова, що починаються з "и" були в українській мові раніше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Стародавні слова на "и"

"и" - у давнину використовували короткі слова, наприклад "и" казали замість займенників "його" та "він".

"Иде", "идеже" - де

"Иж" - що

"Иже", "яже", "еже" - який, яка, яке

"Израда" - зрада

"Иле" - скільки, настільки

"Имати" - полонити, брати

"Ино" - так, то

"Интенція" - намір, мета

"Интрата" - прибуток

"Искусити" - спробувати

"Исполчитись" - стати в бойовий порядок

"Истязати" - у буквально значенні "истязати запитаннями", тобто - випитувати, ставити питання.

Є й ще один список слів, що починаються на "и" - зі словника української мови Бориса Грінченка.

  • Индича
  • Индичий
  • Индичитися
  • Индичка
  • Индичня
  • Индор
  • Индута
  • Индюр
  • Иней
  • Инжир
  • Иний
  • Инколи
  • Инкуди
  • Инний
  • Иногді
  • Иноземний
  • Иномовний
  • Инслиза
  • Инч
  • Инчий
  • Иншак

Скріншот зі словника Бориса Гринченка 

А чи є зараз слова, що починаються з "и"?

Ви здивуєтеся, але й зараз в українській мові є слова, які починаються з літери "и". Наприклад:

  • Ива - дерево
  • Идол - то саме, що й ідол
  • Инжир - ягода
  • Индичина - м'ясо индика
  • Индор - то саме, що индик
  • Ирститися - у 1924 році це слово мале значення "хреститися"
  • Икатися - коли людина має гикавку
  • Иначий (инчий) - інакший, інший

Раніше ми писали про те, яке українське слово збиває росіян з пантелику.

А також ми розповідали про те, які 5 слів перекласти на українську швидко не можуть навіть ті, хто добре знає мову.

Під час написання матеріалу використані джерела: словник "Старих та незрозумілих слів" та "Словник української мови" Бориса Грінченка.

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