Забуті українські слова на букву "и", які зараз майже не використовують: таких є цілих 13!

Стародавні слова на "и"

"и" - у давнину використовували короткі слова, наприклад "и" казали замість займенників "його" та "він".

"Иде", "идеже" - де

"Иж" - що

"Иже", "яже", "еже" - який, яка, яке

"Израда" - зрада

"Иле" - скільки, настільки

"Имати" - полонити, брати

"Ино" - так, то

"Интенція" - намір, мета

"Интрата" - прибуток

"Искусити" - спробувати

"Исполчитись" - стати в бойовий порядок

"Истязати" - у буквально значенні "истязати запитаннями", тобто - випитувати, ставити питання.

Є й ще один список слів, що починаються на "и" - зі словника української мови Бориса Грінченка.

Индича

Индичий

Индичитися

Индичка

Индичня

Индор

Индута

Индюр

Иней

Инжир

Иний

Инколи

Инкуди

Инний

Иногді

Иноземний

Иномовний

Инслиза

Инч

Инчий

Иншак

Скріншот зі словника Бориса Гринченка

А чи є зараз слова, що починаються з "и"?

Ви здивуєтеся, але й зараз в українській мові є слова, які починаються з літери "и". Наприклад: