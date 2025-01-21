Забуті українські слова на букву "и", які зараз майже не використовують: таких є цілих 13!

В українській мові є багато слів, які використовували наші пращури. Більшість з них вийшла зі вжитку і зараз навіть важко здогадатися, яке вони мали значення. Наприклад, слова, які починаються з "и" і таких є цілих 13.
Які слова, що починаються з "и" були в українській мові раніше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
"и" - у давнину використовували короткі слова, наприклад "и" казали замість займенників "його" та "він".
"Иде", "идеже" - де
"Иж" - що
"Иже", "яже", "еже" - який, яка, яке
"Израда" - зрада
"Иле" - скільки, настільки
"Имати" - полонити, брати
"Ино" - так, то
"Интенція" - намір, мета
"Интрата" - прибуток
"Искусити" - спробувати
"Исполчитись" - стати в бойовий порядок
"Истязати" - у буквально значенні "истязати запитаннями", тобто - випитувати, ставити питання.
Є й ще один список слів, що починаються на "и" - зі словника української мови Бориса Грінченка.
Скріншот зі словника Бориса Гринченка
Ви здивуєтеся, але й зараз в українській мові є слова, які починаються з літери "и". Наприклад:
Раніше ми писали про те, яке українське слово збиває росіян з пантелику.
А також ми розповідали про те, які 5 слів перекласти на українську швидко не можуть навіть ті, хто добре знає мову.
Під час написання матеріалу використані джерела: словник "Старих та незрозумілих слів" та "Словник української мови" Бориса Грінченка.