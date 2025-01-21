Забытые украинские слова на букву "и", которые сейчас почти не используют: таких есть целых 13!

В украинском языке есть много слов, которые использовали наши предки. Большинство из них вышло из употребления и сейчас даже трудно догадаться, какое они имели значение. Например, слова, которые начинаются с "и" и таких есть целых 13.
Какие слова, начинающиеся с "и" были в украинском языке раньше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"и" - в древности использовали короткие слова, например "и" говорили вместо местоимений "его" и "он".
"Иде", "идеже" - где
"Иж" - что
"Иже", "яже", "еже" - какой, какая, какое
"Израда" - измена
"Иле" - сколько, настолько
"Имати" - пленить, брать.
"Ино" - да, то
"Интенция" - намерение, цель.
"Интрата" - прибыль
"Искусить" - попробовать
"Исполчиться" - стать в боевой порядок.
"Истязать" - в буквальном значении "истязать вопросами", то есть - выспрашивать, задавать вопросы.
Есть и еще один список слов, начинающихся на "и" - из словаря украинского языка Бориса Гринченко.
Скриншот из словаря Бориса Гринченко
Вы удивитесь, но и сейчас в украинском языке есть слова, которые начинаются с буквы "и". Например:
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При написании материала использованы источники: словарь "Старых и непонятных слов" и "Словарь украинского языка" Бориса Гринченко.