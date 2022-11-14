"Забудь, що ти українка": MARUV, яка мовчить про війну, вперше показалася фанатам

Трек співачка написала англійською мовою. У коментарях користувачі звинуватили її в бажанні всидіти на двох стільцях.

"Пісня для мого малюка вийде скоро", - написала MARUV.

На відео співака в халаті покрутила головою під англомовну пісню, після чого показала кілька кадрів з чорно-білого кліпу.

MARUV, яка мовчить про війну в Україні, опублікувала перше відео (скрін)

У коментарях можна побачити багато радісних повідомлень від шанувальників Корсун з РФ. Однак, є і свідомі українці, які шоковані від позиції співачки та пишуть, що в Україні вона кар'єру більше не будуватиме.