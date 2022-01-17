MARUV уходит со сцены: певица назвала причину

MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, покидает на некоторое время сцену. Популярная украинская певица заявила, что сейчас чувствует усталость и выгорание, поэтому и решила сделать перерыв в концертной деятельности.

Об этом артистка рассказала в Instagram-сториз .

"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома", - отметила певица, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Скриншот с Instagram

Отметим, что за свою многолетнюю карьеру MARUV плотно работала и сумела достичь немалых высот. Она популярна, успешна и получила многих престижных премий и наград.

Уход со сцены будет временным. 8 марта певица представит свой новый альбом, а сейчас она будет отдыхать и набираться сил.