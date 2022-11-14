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"Забудь, что ты украинка": MARUV, которая молчит о войне, впервые показалась фанатам

MARUV появилась в сети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая молчит о войне и убийствах украинцев, впервые показалась поклонникам после нападения РФ. Она опубликовала фрагмент новой песни, которую посвятила своему ребенку.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram, который закрыт для украинцев.

Трек певица написала на английском языке. В комментариях пользователи обвинили ее в желании усидеть на двух стульях.

"Песня для моего малыша выйдет скоро", - написала MARUV.

На видео певца в халате покачала головой под англоязычную песню, после чего показала несколько кадров из черно-белого клипа.

MARUV, которая молчит о войне в Украине, опубликовала первое видео (скрин)

В комментариях можно увидеть многие радостные сообщения от поклонников Корсун из РФ. Однако есть и сознательные украинцы, которые шокированы от позиции певицы и пишут, что в Украине она карьеру больше не будет строить.

  • В Бучи уже была? Или опять "вне политикой" и "не все так однозначно";
  • А почему она не пишет за свою Украину? Или она в дальнейшем будет вести концерты в России?;
  • Следуй за кораблем! И чего я тебя раньше не удалила. Не люблю продажных твар*й;
  • Это противно. Украинцы никогда больше не будут тебя слушать, ты нас потеряла навсегда;
  • Ни слова о войне! Тебя это что не беспокоит?;
  • Даже с ребенком или беременная, но сильная женщина никогда не смолчит;
  • Забудь, что ты украинка;
  • Лучше бы и дальше молчала. За Харьков сердце не болит?;
  • Аня выбрала нейтральную позицию? Я в шоке.

Недавно MARUV впервые за 8 месяцев появлялась в сети. На странице появилось сообщение, что с певицей все хорошо.

Также мы писали, что певица заявляла, что уходит со сцены и называла причину.

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MARUVпевец