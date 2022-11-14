"Забудь, що ти українка": MARUV, яка мовчить про війну, вперше показалася фанатам
Українська співачка MARUV (Ганна Корсун), яка мовчить про війну та вбивства українців, вперше показалася шанувальникам після нападу РФ. Вона опублікувала фрагмент нової пісні, яку присвятила своїй дитині.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, який закритий для українців.
Трек співачка написала англійською мовою. У коментарях користувачі звинуватили її в бажанні всидіти на двох стільцях.
"Пісня для мого малюка вийде скоро", - написала MARUV.
На відео співака в халаті покрутила головою під англомовну пісню, після чого показала кілька кадрів з чорно-білого кліпу.
MARUV, яка мовчить про війну в Україні, опублікувала перше відео (скрін)
У коментарях можна побачити багато радісних повідомлень від шанувальників Корсун з РФ. Однак, є і свідомі українці, які шоковані від позиції співачки та пишуть, що в Україні вона кар'єру більше не будуватиме.
- В Бучі вже була? Чи знов "поза політикою" та "не все так однозначна";
- А чому ж вона не пише за свою Україну? Чи вона надалі буде вести концерти в Росії?;
- Йди за кораблем! І чого я тебе раніше не видалила. Не люблю продажних твар*к;
- Це огидно. Українці ніколи більше не будуть тебе слухати, ти нас загубила назавжди;
- Ні слова про війну! Тебе це що не турбує?;
- Навіть з дитиною чи вагітна, але сильна жінка ніколи не змовчить;
- Забудь, що ти українка;
- Краще б і далі мовчала. За Харків серце не болить?;
- Аня вибрала нейтральну позицію? Я в шоці.
Нещодавно MARUV вперше за 8 місяців з'являлася у мережі. На сторінці з'явилось повідомлення, що зі співачкою все добре.
Також ми писали, що співачка заявляла, що йде зі сцени і називала причину.