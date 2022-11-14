"Забудь, что ты украинка": MARUV, которая молчит о войне, впервые показалась фанатам
Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая молчит о войне и убийствах украинцев, впервые показалась поклонникам после нападения РФ. Она опубликовала фрагмент новой песни, которую посвятила своему ребенку.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram, который закрыт для украинцев.
Трек певица написала на английском языке. В комментариях пользователи обвинили ее в желании усидеть на двух стульях.
"Песня для моего малыша выйдет скоро", - написала MARUV.
На видео певца в халате покачала головой под англоязычную песню, после чего показала несколько кадров из черно-белого клипа.
MARUV, которая молчит о войне в Украине, опубликовала первое видео (скрин)
В комментариях можно увидеть многие радостные сообщения от поклонников Корсун из РФ. Однако есть и сознательные украинцы, которые шокированы от позиции певицы и пишут, что в Украине она карьеру больше не будет строить.
- В Бучи уже была? Или опять "вне политикой" и "не все так однозначно";
- А почему она не пишет за свою Украину? Или она в дальнейшем будет вести концерты в России?;
- Следуй за кораблем! И чего я тебя раньше не удалила. Не люблю продажных твар*й;
- Это противно. Украинцы никогда больше не будут тебя слушать, ты нас потеряла навсегда;
- Ни слова о войне! Тебя это что не беспокоит?;
- Даже с ребенком или беременная, но сильная женщина никогда не смолчит;
- Забудь, что ты украинка;
- Лучше бы и дальше молчала. За Харьков сердце не болит?;
- Аня выбрала нейтральную позицию? Я в шоке.
Недавно MARUV впервые за 8 месяцев появлялась в сети. На странице появилось сообщение, что с певицей все хорошо.
Также мы писали, что певица заявляла, что уходит со сцены и называла причину.