"Забудь, что ты украинка": MARUV, которая молчит о войне, впервые показалась фанатам

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая молчит о войне и убийствах украинцев, впервые показалась поклонникам после нападения РФ. Она опубликовала фрагмент новой песни, которую посвятила своему ребенку.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram , который закрыт для украинцев.

Трек певица написала на английском языке. В комментариях пользователи обвинили ее в желании усидеть на двух стульях.

"Песня для моего малыша выйдет скоро", - написала MARUV.

На видео певца в халате покачала головой под англоязычную песню, после чего показала несколько кадров из черно-белого клипа.

MARUV, которая молчит о войне в Украине, опубликовала первое видео (скрин)

В комментариях можно увидеть многие радостные сообщения от поклонников Корсун из РФ. Однако есть и сознательные украинцы, которые шокированы от позиции певицы и пишут, что в Украине она карьеру больше не будет строить.