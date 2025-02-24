Ніколи не забудемо. Українські артисти, які загинули на війні, захищаючи країну зі зброєю в руках

Паша Лі, Ярослав Гаркавко, Євген Світличний та десятки інших акторів, музикантів і письменників мали успіх та славу, проте взяли до рук зброю та стали на захист України у лютому 2022 року. На жаль, багато з них повернулися додому на щиті.

РБК-Україна (проєкт Styler) згадує про зірок, які віддали своє життя за рідну країну на фронті.

Паша Лі

Український актор трагічно загинув у перші дні повномасштабної війни. Він волонтерив в Ірпені, коли частину міста захопили окупанти. Разом з іншими зірка мав евакуюватися, проте він вирішив заїхати додому, аби забрати речі. На жаль, автомобіль, в якому їхав Паша, розстріляли вороги, і його життя обірвалося на місці.

Останнє фото Паші Лі (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

Ярослав Гаркавко

Зірка "Ліги сміху" також трагічно загинув на війні, захищаючи рідну землю від окупантів. Йому було лише 26 років. Захисник, як відомо, виступав в "Лізі Сміху" у складі команди "ОГО" та "Воробушек". Його життя обірвалося у грудні 2022 року.

Ярослав Гаркавко (фото: t.me/ligasmeha)

Ілля Грабар

Це рідний брат танцівника Назара Грабара, який також служив, але наразі є демобілізованим. Ілля загинув під Бахмутом під час бою з російськими окупантами. Це сталося наприкінці грудня 2022 року.

Ілля Грабар (фото: instagram.com/1.grabar)

Карім Гуламов

До війни селебриті працював телеведучим військового хіт-параду на одному з музичних каналів. Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, зірка взяв до рук зброю та став на захист батьківщини. Його життя обірвалося у липні 2022 року під час виконання бойового завдання в Херсонській області, коли він наїхав на міну.

Тіло Абдулкаріма кремували. Частину праху розвіяли над Чорним морем, частину поховали на кладовищі "Польок" в місті Обухів, в місті Ірпінь посадили дуб з прахом воїна в "Покровському парку".

Карім Гуламов (фото: instagram.com/m1ukraine)

Євген Світличний

Актор, який знявся у фільмі "Носоріг", загинув у липні 2023 року. Він був бійцем першої окремої штурмової роти "Гонор" першого окремого механізованого батальйону "Вовки да Вінчі", названого на честь героя України Дмитра Коцюбайла. Світличному було 29 років.

Євген Світличний (фото: twitter.com/DzevelinB)

Олексій Хільський

Життя актора обірвалося під час виконання одного з бойових завдань. Він служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ на посаді головного сержанта взводу розвідки роти.

Хільський брав участь у наступальних операціях у Херсоні, а також стояв на обороні Бахмута і Соледара. Чоловік Надії Хільської отримав кілька поранень, проходив лікування та реабілітацію, а після знову повертався на фронт. Останнє поранення виявилося для нього смертельним.

Олексій Хільський (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Богдан Колесник

Актор загинув від поранень, отриманих на фронті - це сталося у грудні 2023 року. Його дружина, Надія, говорила, що захисник мав повернутися додому в середині січня, але цього, на жаль, не сталося.

"Ми з донькою так чекали на тебе додому, ніхто і нічим не допоможе... гроші він нам вислав, у той же день знав, що страшно, але мовчав, у нас все є, крім нього", - висловлювалася обраниця про полеглого героя.

Богдан Колесник (фото: facebook)

Василь Кухарський

Актор театру та кіно також обрав військову форму замість престижної зіркової професії. Він долучився до ЗСУ з перших днів. На жаль, 7 грудня 2023 року стало відомо, що внаслідок отриманих на фронті поранень життя Василя обірвалося.

Василь Кухарський (фото: facebook)

Андрій Доманський

Зірка пішов захищати рідну країну з перших днів повномасштабної війни. Андрій працював у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Корчеги, де виконав понад 40 ролей.

Він долучився добровольцем до ЗСУ та мав позивний "Артист". Воював у Макарові та на Херсонському напрямку. В одному з боїв отримав контузію, пройшов лікування, а пізніше чоловіка звільнили зі служби. Проте через якийсь час він знову повернувся. Трагічну звістку про його смерть повідомили у квітні 2024 року.

Андрій Доманський (фото: facebook)

Юрій Мелофон

39-річний музикант, діджей та засновник лейблу Moon Records після початку повномасштабної війни займався волонтерством, а в серпні 2022 року долучився до транспортування води для жителів Миколаєва, коли окупанти знищили водогін. Пізніше він став добровольцем 35-ї бригади. Життя Юрія обірвалося на фронті 2 грудня минулого року - під час виконання бойового завдання.

Юрій Мелофон (фото: instagram.com/lavika)

Пилип Стахов

Це чернівецький громадський діяч та музикант, який мав позивний Філ. Він був воїном буковинського підрозділу "Альбін", що входить до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Пилип Стахов (фото: facebook.com/oblrada.cv.ua)

Яків Ткаченко

Актор театру та кіно також віддав своє життя за Україну. Про його загибель стало відомо 14 грудня 2024 року. Він вступив до лав ТрО Дніпра у перші дні повномасштабної війни, і з того часу служив у складі 128-ї бригади ТрО, беручи участь у боях на Донеччині.

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Володимир Антоненко

Це український музикант родом з Одеси. Він був учасником низкиhardcore/screamo колективів. Про загибель воїна на фронті стало відомо в середині січня минулого року.

Володимир Антоненко (фото: instagram.com/dughousehc)

Антон Прасоленко

Український театральний актор загинув на війні внаслідок отриманих осколкових поранень у березні 2023 року. Він брав участь у бойових діях на сході. Колеги, коментуючи трагічну звістку, говорили, що чоловік "не міг залишатися осторонь і жити у своєму світі" - тому пішов на війну, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Антон Прасоленко (фото: facebook.com/f11s125)

Володимир Федінчук

Життя актора обірвалося у січні минулого року в боях під Михайлівкою Донецької області. Він долучився до ЗСУ добровольцем і до того, як відправитися на фронт, активно виступав на сцені.

Володимир Федінчук (фото: facebook)

Андрій Чепіль

Це учасник кавер-гуртів Frisson Band та Smerichka, а також він грав на трембіті у фольк-гурті "КораЛЛі". Життя Андрія обірвалося на фронті в червні 2023 року - під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Виконавцеві було лише 29 років.

Андрій Чепіль (фото: Instagram)

Сергій Шкварченко

Український танцюрист та військовослужбовець був учасником Ансамблю імені Павла Вірського. Він отримав звання заслуженого артиста України, а у 2022 році вступив до ЗСУ, щоб захищати незалежність своєї батьківщини. Життя зірки обірвалося у грудні того ж року внаслідок мінометного ворожого обстрілу.

Сергій Шкварченко (фото з сайту Верховної Ради)

Олег Бобало

Це відомий режисер, життя якого також забрала війна. Він загинув на фронті наприкінці грудня 2022 року неподалік Бахмута. Режисер брав участь у боях проти вагнерівців як піхотинець, допомагаючи побратимам, хоча на фронті служив на позиції артилериста. Воїну вдалося відбити запеклі атаки, проте він отримав важке осколкове поранення, яке виявилося смертельним.

Олег Бобало (фото: facebook.com/oleg.bobalo)