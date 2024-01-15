ua en ru
Пн, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Померла частина кожного з нас". На війні загинув відомий музикант

Понеділок 15 січня 2024 22:02
UA EN RU
"Померла частина кожного з нас". На війні загинув відомий музикант Володими Антоненко (фото: instagram.com/dughousehc)
Автор: Юлія Любченко

Володимир Антоненко - відомий українсбкий співак, який захищав нашу країну на фронті, загинув від ворожих рук.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Neformat у Facebook.

Володимир Антоненко загинув на війні

Співак відважно захищав Україну на полі боя і саме звідти надійшла сумна звістка про смерть Володимира. Подробиці його загибелі невідомі, проте його колеги вже встигли вшанувати пам’ять свого друга, колеги та близької людини в обличчі Антоненка.

"Щойно до нас дійшла сумна звістка - на війні загинув Володимир Антоненко, музикант janpalach, Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue і Shorestyle", - пишуть колеги Антоненка.

"Якось у нашому інтерв'ю він сказав "Безумство має бути присутнє в житті, але воно не має шкодити оточенню", і з думками про інших зокрема він захищав наш спільний дім. Ми висловлюємо глибокі співчуття родині й близьким", - завершують свій допис музиканти.

&quot;Померла частина кожного з нас&quot;. На війні загинув відомий музикант

Скриншот

Його втрата стала ударом для багатьох людей з його творчого та близького оточення, які висловили своє співчуття рідним та згадали його добрим словом.

"Померла частина кожного з нас. Краща частина. Спочивай у силі, друже, ми любимо тебе", - написано на сторінці Superflat.band.

&quot;Померла частина кожного з нас&quot;. На війні загинув відомий музикант

Скриншот

"Разом з тобою померла половина мене. Я ніколи не пробачу цей світ. Спочивай з миром, мій кіт" - пише Олена

Також вона виклала stories з щемливими словами та банкою для збору грошей.

"Вови більше немає. Моє серце розривається. Назавжди 29. Коли можна буде попрощатися - обов’язково напишу. Я хочу вірити, що це сталося миттєво. І йому не було боляче. І що життя не бігло перед очима. І що він просто закрив очі і все", - написала дівчина.

&quot;Померла частина кожного з нас&quot;. На війні загинув відомий музикант&quot;Померла частина кожного з нас&quot;. На війні загинув відомий музикант&quot;Померла частина кожного з нас&quot;. На війні загинув відомий музикант

Скриншоти

На сторінці гурту Dughousehc також написали емоційний пост про смерть артиста.

"Біль не має меж. Дякуємо тобі, що дозволив бути частиною твоєї історії, братику… Наші обійми назавжди викарбувані на спільному серці… Одна любов, назавжди", - написали колеги.

&quot;Померла частина кожного з нас&quot;. На війні загинув відомий музикант

Скриншот

Творча біографія Володимира Антоненка

Антоненко став відомим завдяки Screamo-гурту Janpalach, а також низці інших на кшталт Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue та Shorestyle. І в кожен творчий колектив Володимир вніс особливу творчість та атмосферу.

Раніше ми розповідали про те, що гравець "Шахтаря" втратив батька на війні з Росією.

Також читайте наш матеріал про смерть журналіста, якого дивом врятували під час російського вторгнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
загибель героя артиси