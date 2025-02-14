Забудьте про зіпсований напій: ось, яу довго можна зберігати алкоголь після відкриття пляшки

Певно, у багатьох вдома є пляшка з алкоголем, яка стоїть в глибині шафи протягом тривалого періоду. Проте з часом смак напою псується - особливо, якщо пляшка була відкоркована.

Про те, як зберігати алкоголь, якщо пляшка з ним вже відкрита, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Liquor.com .

Скільки зберігається алкоголь

Дистильовані спиртні напої та лікери є надзвичайно стабільними продуктами. Закриті пляшки алкоголю усіх видів, як правило, зберігаються необмежений час за умови належного зберігання.

Однак є кілька факторів навколишнього середовища, які з часом можуть змінити смак, аромат і вміст алкоголю в пляшці.

За словами Веслі Мура, менеджера магазину спиртних напоїв Bar Keeper в Лос-Анджелесі, щоб отримати максимальну насолоду від напою, варто пам'ятати тривалість зберігання, дію світла, тепла і кисню.

Для боротьби з цими факторами правильне зберігання має вирішальне значення для продовження терміну придатності будь-якого алкоголю, незалежно від того, відкоркована пляшка чи ні.

Як зазначають фахівці, зберігати алкоголь треба подалі від прямих сонячних променів, у щільно закритих пляшках, у стабільному середовищі за кімнатної температури.



Скільки зберігається алкоголь (ілюстративне фото: Freepik)

Але як тільки пляшку відкорковують, годинник починає відлік. Коли дистильований спирт контактує з повітрям, він починає випаровуватися і окислюватися, що змінює хімічний склад дистильованого спирту.

Етанол також випаровується при нижчій температурі, ніж вода, тому з часом загальна міцність спирту знизиться. Обидва ці процеси змінюють характер спиртного напою, призводячи до того, що після тривалого перебування на повітрі баланс і нюанси зникають, а смак стає "пласким".

Після відкриття пляшки дистильовані спиртні напої, як-от віскі та джин, не зіпсуються як інші харчові продукти, або стануть небезпечними для споживання, але вони можуть почати мати "неприємний" смак через 1-3 роки.

Відкриті лікери зазвичай зберігаються від 6 місяців до 1 року. Вермути та інші спиртні напої на основі вина, слід зберігати в холодильнику та вживати протягом 6-8 тижнів.

Як зберігати алкогольні напої

Спека - ще один головний ворог спиртних напоїв. Зберігання пляшок подалі від сонячних променів в умовах сталої кімнатної температури є вирішальним кроком у зменшенні випаровування.

За словами Стефано Піледжі, колекціонера вінтажного віскі та власника алкогольного магазину Collezione в Нью-Йорку, прямі сонячні промені можуть нагріти скло пляшки і спирт всередині неї, збільшуючи швидкість випаровування.

Крім цього, за словами експертів, особливо міцні спиртні напої можуть розширюватися від нагрівання сильніше, ніж можна було б очікувати. Це може виштовхнути корок з пляшки, що призведе до розливу спиртного і, звичайно ж, до потрапляння повітря у пляшку.

На відміну від вина або шампанського, зберігати пляшку лікеру на боці - погана ідея. Адже, як наголошує Піледжі, будь-який міцний алкоголь з часом роз'їдає корок - тоді повітря проникатиме всередину пляшки, і алкоголь випаровуватиметься швидше.



Як зберігати алкогольні напої (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо ви намагаєтеся зберегти пляшку з натуральним корком, щоб насолоджуватися нею через багато років, слід раз на рік перевертати пляшку і змочувати корок приблизно на 60 секунд, щоб запобігти його висиханню.

Термін придатності міцних алкогольних напоїв

При правильному зберіганні міцний алкогольний напій після відкриття пляшки з часом дещо змінюється, але в цілому зберігає свій характер протягом 1-3 років.

Закрита пляшка, що зберігається в ідеальних умовах, може зберігатися десятиліттями з мінімальними змінами напою.

Усі алкогольні напої надзвичайно схожі за своїм хімічним складом: це переважно етанол і вода з невеликими варіаціями сполук, як у родичів, які надають кожному алкогольному напою смаку.

Через це два спиртні напої, розлиті в пляшки з однаковою міцністю в однакових умовах, теоретично повинні старіти з однаковою швидкістю. Однак існують окремі свідчення того, що термін зберігання певних спиртних напоїв може бути різним.

За спостереженнями Мура, "білі" спиртні напої менш схильні до змін, які негативно впливають на аромат. Єдиними напоями, які все ж змінювали смак, були більш витриманими і дорогими, але зберігалися дуже довго.

Фахівець припускає, що це може бути пов'язано з тим, що "молодими" спиртні напої розпиваються швидше, ніж витримані.

Це також може бути пов'язано з тим, що багато спиртних напоїв, витриманих у бочках, таких як віскі, ром і коньяк, роками "відпочивають" перед тим, як їх розливають у пляшки, а отже, вже піддавалися окисленню.

Термін зберігання лікерів та амаро

Подібно до дистильованих спиртних напоїв, лікери та більшість амаро також досить стабільні. Як розповідає Мур, цукор у цих напоях неабияк важливий - він не лише додає солодкості, але й діє як консервант, запобігаючи розмноженню мікроорганізмів.

Лікери з належним рівнем цукру повинні зберігатися достатньо довго - від 6 місяців до року. У сильно підсолоджених лікерах кристалізований цукор іноді може накопичуватися навколо отвору пляшки під кришкою.

Щоб забезпечити належну герметичність і запобігти застряганню кришки, після використання витирайте пляшку теплим вологим рушником.

Термін зберігання вермутів та винних напоїв

На відміну від дистильованих спиртних напоїв та лікерів на основі спирту, продукти на основі вина, такі як вермути, мають відносно короткий термін зберігання.

Вермут можна зберігати при кімнатній температурі, доки його не відкоркують. Після відкриття пляшки слід зберігати в холодильнику і використати протягом 6-8 тижнів.