Забудьте об испорченном напитке: вот, как долго можно хранить алкоголь после открытия бутылки

Наверняка у многих дома есть бутылка с алкоголем, которая стоит в глубине шкафа в течение длительного периода. Однако со временем вкус напитка портится - особенно, если бутылка была откупорена.

О том, как хранить алкоголь, если бутылка с ним уже открыта, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Liquor.com .

Сколько хранится алкоголь

Дистиллированные спиртные напитки и ликеры являются чрезвычайно стабильными продуктами. Закрытые бутылки алкоголя всех видов, как правило, хранятся неограниченное время при условии надлежащего хранения.

Однако есть несколько факторов окружающей среды, которые со временем могут изменить вкус, аромат и содержание алкоголя в бутылке.

По словам Уэсли Мура, менеджера магазина спиртных напитков Bar Keeper в Лос-Анджелесе, чтобы получить максимальное наслаждение от напитка, стоит помнить продолжительность хранения, действие света, тепла и кислорода.

Для борьбы с этими факторами правильное хранение имеет решающее значение для продления срока годности любого алкоголя, независимо от того, откупорена бутылка или нет.

Как отмечают специалисты, хранить алкоголь надо подальше от прямых солнечных лучей, в плотно закрытых бутылках, в стабильной среде при комнатной температуре.



Сколько хранится алкоголь (иллюстративное фото: Freepik)

Но как только бутылку откупоривают, часы начинают отсчет. Когда дистиллированный спирт контактирует с воздухом, он начинает испаряться и окисляться, что меняет химический состав дистиллированного спирта.

Этанол также испаряется при более низкой температуре, чем вода, поэтому со временем общая крепость спирта снижается. Оба эти процесса меняют характер спиртного напитка, приводя к тому, что после длительного пребывания на воздухе баланс и нюансы исчезают, а вкус становится "плоским".

После открытия бутылки дистиллированные спиртные напитки, такие как виски и джин, не испортятся как другие пищевые продукты, или станут опасными для потребления, но они могут начать иметь "неприятный" вкус через 1-3 года.

Открытые ликеры обычно хранятся от 6 месяцев до 1 года. Вермуты и другие спиртные напитки на основе вина, следует хранить в холодильнике и употреблять в течение 6-8 недель.

Как хранить алкогольные напитки

Жара - еще один главный враг спиртных напитков. Хранение бутылок подальше от солнечных лучей в условиях постоянной комнатной температуры является решающим шагом в уменьшении испарения.

По словам Стефано Пиледжи, коллекционера винтажного виски и владельца алкогольного магазина Collezione в Нью-Йорке, прямые солнечные лучи могут нагреть стекло бутылки и спирт внутри нее, увеличивая скорость испарения.

Кроме этого, по словам экспертов, особо крепкие спиртные напитки могут расширяться от нагрева сильнее, чем можно было бы ожидать. Это может вытолкнуть пробку из бутылки, что приведет к разливу спиртного и, конечно же, к попаданию воздуха в бутылку.

В отличие от вина или шампанского, хранить бутылку ликера на боку - плохая идея. Ведь, как отмечает Пиледжи, любой крепкий алкоголь со временем разъедает пробку - тогда воздух будет проникать внутрь бутылки, и алкоголь будет испаряться быстрее.



Как хранить алкогольные напитки (иллюстративное фото: Freepik)

Если вы пытаетесь сохранить бутылку с натуральной пробкой, чтобы наслаждаться ею через много лет, следует раз в год переворачивать бутылку и смачивать пробку примерно на 60 секунд, чтобы предотвратить ее высыхание.

Срок годности крепких алкогольных напитков

При правильном хранении крепкий алкогольный напиток после открытия бутылки со временем несколько меняется, но в целом сохраняет свой характер в течение 1-3 лет.

Закрытая бутылка, хранящаяся в идеальных условиях, может храниться десятилетиями с минимальными изменениями напитка.

Все алкогольные напитки чрезвычайно похожи по своему химическому составу: это в основном этанол и вода с небольшими вариациями соединений, как у родственников, которые придают каждому алкогольному напитку вкус.

Из-за этого два спиртных напитка, разлитые в бутылки с одинаковой крепостью в одинаковых условиях, теоретически должны стареть с одинаковой скоростью. Однако существуют отдельные свидетельства того, что срок хранения определенных спиртных напитков может быть разным.

По наблюдениям Мура, "белые" спиртные напитки менее подвержены изменениям, которые негативно влияют на аромат. Единственными напитками, которые все же меняли вкус, были более выдержанными и дорогими, но хранились очень долго.

Специалист предполагает, что это может быть связано с тем, что "молодыми" спиртные напитки распиваются быстрее, чем выдержанные.

Это также может быть связано с тем, что многие спиртные напитки, выдержанные в бочках, такие как виски, ром и коньяк, годами "отдыхают" перед тем, как их разливают в бутылки, а следовательно, уже подвергались окислению.

Срок хранения ликеров и амаро

Подобно дистиллированным спиртным напиткам, ликеры и большинство амаро также достаточно стабильны. Как рассказывает Мур, сахар в этих напитках очень важен - он не только добавляет сладости, но и действует как консервант, предотвращая размножение микроорганизмов.

Ликеры с надлежащим уровнем сахара должны храниться достаточно долго - от 6 месяцев до года. В сильно подслащенных ликерах кристаллизованный сахар иногда может накапливаться вокруг отверстия бутылки под крышкой.

Чтобы обеспечить надлежащую герметичность и предотвратить застревание крышки, после использования вытирайте бутылку теплым влажным полотенцем.

Срок хранения вермутов и винных напитков

В отличие от дистиллированных спиртных напитков и ликеров на основе спирта, продукты на основе вина, такие как вермуты, имеют относительно короткий срок хранения.

Вермут можно хранить при комнатной температуре, пока его не откупоривают. После открытия бутылки следует хранить в холодильнике и использовать в течение 6-8 недель.